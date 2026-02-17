Publicidad

El caso de Kevin Acosta y de una enfermedad con la que sí se puede montar bicicleta

Gracias a tratamientos y a una prevención adecuada, la hemofilia se convirtió en una patología con la que los pacientes pueden vivir de manera relativamente normal. Pero, ahora, pacientes y asociaciones alertan sobre dificultades en la continuidad del tratamiento, que podrían poner en serios problemas su vida, como sucedió con Kevin Acosta.

Juan Diego Quiceno
17 de febrero de 2026 - 06:14 p. m.
Hemofilia
Hemofilia
Foto: Pexels

Las declaraciones del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del presidente Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin Arley Acosta (de 7 años) tocaron una fibra muy sensible. “Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta pues tiene menos riesgos. Es un tema de prevención”, dijo el mandatario. “El niño tuvo este accidente en bicicleta. Y es entendible que los niños que sufren hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que pueden generarle un trauma violento”, agregó el ministro.

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 20 minutos
Petro y Jaramillo, Triples H, canallas asesinos del niño Kevin Arley Acosta Pico, q’ además como siempre, no asumen responsabilidad, sino q’ terminan echándole la culpa a los demás, en este caso a la familia por no tener encadenado y enjaulado a Kevin. Cínicos.
