Casos de hepatitis de origen desconocido estarían vinculados con virus comunes

En el primer semestre del año pasado, la OMS y las autoridades sanitarias de todo el mundo empezaron a reportar una serie de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños. En la mayoría de casos, la causa no fueron los virus de la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C, como sucede normalmente.

Un nuevo estudio, publicado en la revista Nature, realizado con niños y niñas de Estados Unidos, encontró más pruebas de que los casos, aunque extremadamente raros, podrían haber sido causados por una infección simultánea con múltiples virus comunes, incluido uno conocido como adenovirus asociado tipo 2, o AAV2.

Este virus necesita un segundo virus “ayudante” para replicarse. Los investigadores encontraron, entonces, que muchos de los niños con hepatitis inexplicable, o inflamación hepática, estaban infectados por múltiples virus “ayudantes”. (También puede leer: Se confirmó el primer caso humano de gripe aviar en Chile)

Los adenovirus se propagan de persona a persona y aunque son virus comunes que causan la mayoría de las veces enfermedades respiratorias, “según el tipo, también pueden causar otras enfermedades como gastroenteritis, conjuntivitis, y cistitis”, dicen los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)

Aunque todavía es una suerte de hipótesis, los científicos dicen que el momento del brote pudo haberse relacionado con el momento de la pandemia, en donde se relajaron las medidas sanitarias y de autocuidado. Esto habría dejado un gran número de niños pequeños expuestos a virus comunes a los que no se habían enfrentado antes.

“Es posible que la población fuera muy vulnerable a contraer múltiples infecciones víricas”, explicó a The New York Times el Dr. Charles Chiu, especialista en enfermedades infecciosas y microbiólogo de la Universidad de California en San Francisco, y uno de los autores del nuevo estudio.

Hasta la mitad del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había reportado que había recibido notificación de 1.010 casos probables de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños provenientes de 35 países. De ellos, 22 habían fallecido y 46 habían necesitado trasplantes de hígado. Casi la mitad de los contagios (484) se notificaron desde Europa, con el mayor número, 272, en Reino Unido. En América, se habían 435 casos, incluyendo 334 en Estados Unidos y a un niño en Colombia. (Le puede interesar: La OMS modificó sus recomendaciones para la vacunación contra el covid-19)

En esta nueva investigación, se analizaron las muestras biológicas de 16 niños estadounidenses, todos diagnosticados con hepatitis de causa desconocida. Todos habían dado positivo previamente a un adenovirus. Por otra parte, los científicos tenían muestras de 113 niños de un grupo de control, que incluía niños sanos, niños con gastroenteritis y niños con hepatitis de causa conocida.

De los 16 niños con hepatitis de causa desconocida, se contaba con muestras de sangre de 14. Los investigadores detectaron adenovirus asociado tipo 2, en 13 de esos niños, es decir, en el 93% de ellos; en el grupo de control, este porcentaje fue del 3,5%. Entre los 30 niños que tenían hepatitis vinculada a una causa conocida, ninguno dio positivo para ese adenovirus.

Estos hallazgos se unen a los de otros dos estudios publicados previamente, y realizados en Estados Unidos y Reino Unido, que también vincularon los casos de hepatitis de origen desconocido a un adenovirus.

Frank Tacke, jefe del departamento de gastroenterología y hepatología del Centro Médico Universitario Charité de Berlín, quien escribió un comentario acompañante, pero no participó en la investigación, dijo a The New York Times que los hallazgos consistentes son “bastante sorprendentes”, a la vez que hacen que la conclusión sea convincente.

Aún así, agregan los investigadores, los hallazgos no son definitivos y quedan varias preguntas todavía, como si el AAV2 desempeña un papel causal, provocando directamente la hepatitis, o es una especie de “espectador” como describió Tacke.

