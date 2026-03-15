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Catalina busca el suicidio médicamente asistido, pero un vacío legal prolonga su sufrimiento

Tras más de diez años de tratamientos y hospitalizaciones para enfrentar el trastorno depresivo mayor y el trastorno límite de la personalidad, Catalina, psicóloga, intentó acceder al suicidio médicamente asistido, luego de que su EPS le negara la eutanasia. Sin embargo, primero debe resolverse una zona gris en las normas colombianas. Quienes la apoyan esperan que su caso sea seleccionado por la Corte Constitucional para su revisión.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
16 de marzo de 2026 - 12:20 a. m.
Catalina, psicóloga de 30 años, padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.
Catalina, psicóloga de 30 años, padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad.
Foto: Archivo Particular

Catalina es una psicóloga de 30 años que padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, los cuales han hecho durante la última década de su vida una constante de sufrimiento y dolor. Ha intentado más de 40 esquemas farmacológicos, ha sido hospitalizada en nueve ocasiones. Incluso, ha pasado por terapias como las electroconvulsivas. Nada le ha funcionado. Ha intentado acabar con su vida, al menos, en tres oportunidades.

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Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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Manuel(13692)Hace 1 hora
No seria mejor llamarle derecho a la eutanasia y evitar la cizaña prversa y morbosa de llamarle suicidio asistido.
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