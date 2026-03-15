Catalina busca el suicidio médicamente asistido, pero un vacío legal prolonga su sufrimiento

Catalina, psicóloga de 30 años, padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. Foto: Archivo Particular

Catalina es una psicóloga de 30 años que padece trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad, los cuales han hecho durante la última década de su vida una constante de sufrimiento y dolor. Ha intentado más de 40 esquemas farmacológicos, ha sido hospitalizada en nueve ocasiones. Incluso, ha pasado por terapias como las electroconvulsivas. Nada le ha funcionado. Ha intentado acabar con su vida, al menos, en tres oportunidades.

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