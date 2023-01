China asegura que ha compartido datos sobre contagios de covid-19 responsablemente

Ante la ola de nuevos contagios de covid-19 en China, el gobierno sostiene que ha tomado decisiones basadas en la ciencia y por la vida de sus ciudadanos. EFE/EPA/WU HAO Foto: EFE - WU HAO

El pasado 3 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que se ha reunido con algunos dirigentes chinos para tratar la situación del covid-19 y pedir transparencia en el intercambio de datos sobre la nueva ola de contagios.

Desde el mes pasado, se han reportado al menos 250 millones de casos positivos de covid-19, relacionados con el levantamiento de la medida de covid cero en el país asiático a inicios de diciembre de 2022. Esa estrategia se enfocó en ordenar pruebas masivas, cerrar ciudades como Shanghái durante meses o evitar aglomeraciones. Al levantarla, se empezaron a presentar brotes de contagio. (También puede leer: China critica el regreso de los test covid-19 a los viajeros con origen en ese país)

Ante el llamado de la OMS, y la posición de países como Estados Unidos de que China no ha compartido datos sobre su ola de contagios de forma transparente, el país asiático se pronunció. La portavoz del Ministerio de Exterior, Mao Ning, dijo en una rueda de prensa que: “China siempre ha compartido su información y sus datos de forma responsable con la comunidad internacional. Según estadísticas incompletas, en los últimos tres años China ha realizado más de 60 intercambios técnicos con la OMS, dos de los cuales se llevaron a cabo solo después de la publicación de las 10 nuevas medidas”

Agregó, además, que “el gobierno chino ha adoptado políticas y medidas responsables, ha hecho todo lo posible y ha contribuido de forma importante a proteger la vida y la salud de los chinos y a promover la solidaridad mundial contra la pandemia y la recuperación y el crecimiento económicos mundiales”.

El gobierno de ese país ya criticó las medidas impuestas por países como Reino Unido, Francia y España, que han dicho que exigirán una prueba negativa de covid-19 a los viajeros procedentes de China. El país asiático anunció a finales de diciembre que reabrirá sus fronteras el próximo 8 de enero, por primera vez desde marzo de 2020. (Le puede interesar: ¿Por qué hay cerca de 250 millones de casos de covid en China?)

El gobierno chino dijo el 3 de enero que las medidas para viajeros procedentes de China son ‘desproporcionales’. Durante la rueda de prensa este miércoles, Ning sostuvo, nuevamente, que para el país las medidas de respuesta al covid-19 “deben tener una base científica y ser proporcionadas. No deben utilizarse con fines de manipulación política, no debe haber medidas discriminatorias contra determinados países y las medidas no deben afectar a los viajes normales ni al intercambio y la cooperación entre personas”.

La OMS, por su parte, instó a China a mantener un intercambio constante y en tiempo real de los datos epidemiológicos, así como de los datos de vacunación, especialmente de la población vulnerable y de más de 60 años. La organización también pidió reforzar el control de la secuenciación del virus para tener una mejor claridad de su propagación, por ejemplo, con respecto a la velocidad de los contagios o las víctimas que ha dejado.

👩‍⚕️⚕️🩺 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador. 💉🩹🌡️