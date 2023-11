China asegura que nuevo pico de enfermedades respiratorias se debe a patógenos conocidos

Enfermedades respiratorias en China. EFE/EPA/MARK R. CRISTINO Foto: EFE - MARK R. CRISTINO

En las últimas semanas, el aumento de las enfermedades respiratorias en el norte de China, que aumentó el número de ingresos en los centros médicos del país asiático, ha levantado alarmas a nivel internacional debido a que su origen, que había permanecido desconocido hasta el momento.

No obstante, en un pronunciamiento oficial, el gobierno Chino indicó que el pico de enfermedades estaría relacionado con el virus de la influencia humana y otros patógenos conocidos; y no por un virus no identificado previamente en humanos.

Vale señalar que el pasado 21 de noviembre, ProMED, el mayor sistema público de vigilancia que notifica a escala mundial los brotes de enfermedades infecciosas, reportó brotes de neumonía no diagnosticada en niños del norte de China. En ese momento, no estaba claro si estaba relacionado con el aumento general de las infecciones respiratorias notificado anteriormente por las autoridades chinas o si cada uno se trataba de episodios independientes.

De esta manera, en las últimas semanas, la Organización Mundial para la Salud (OMS), en una petición atípica, le solicitó a China información detallada sobre el aumento de las enfermedades respiratorias y los brotes de neumonía en niños y niñas del país.

“Desde mediados de octubre, el norte de China ha notificado un aumento de las enfermedades similares a la gripe en comparación con el mismo periodo de los tres años anteriores. Para esto, China dispone de sistemas para recopilar información sobre las tendencias de la gripe, las enfermedades similares a la gripe, el VSR y el SARS-CoV-2, e informa a plataformas como el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe”, indicó la OMS, a través de un comunicado.

En respuesta, los funcionarios chinos entregaron, a través de una teleconferencia con la OMS, datos que apuntan a que el aumento de las admisiones en centros hospitalario en menores estarían relacionados con infecciones bacterianas y otras enfermedades previamente estudiadas en humanos, como el mycoplasma neumoniae, que es un culpable común de las infecciones de las vías respiratorias.

Así las cosas, por el momento en el país se recomendó a los ciudadanos utilizar tapabocas y las autoridades locales evitar la propagación de enfermedades en lugares con altas aglomeraciones como escuelas y residencias para adultos mayores.

“Hay que esforzarse por aumentar la apertura de las clínicas y zonas de tratamiento pertinentes, ampliar las horas de servicio y aumentar el suministro de medicamentos”, declaró Mi Feng, portavoz del ministerio de salud chino.

Por su parte, su parte, mientras los funcionarios chinos indican que el aumento de los casos no desbordó los servicios médicos en el país, otras versiones indican que los casos habrían impactado de manera significativa a los centros médicos en el norte del país, en particular en Beijing.

