Científicas logran construir el primer mapa 3D de los nervios del clítoris

Científicas revelan el primer mapa 3D de los nervios del clítoris, importante para entender su sensibilidad y mejorar cirugías genitales. Foto: Pexels

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El clítoris sigue siendo un órgano muy poco comprendido. Una de las razones es que su anatomía no es fácil de estudiar. A diferencia de otros órganos que se pueden observar directamente, gran parte del clítoris está en el interior del cuerpo, rodeado por el hueso púbico y otros órganos de la pelvis. Esto hace que los métodos tradicionales, como las disecciones, no permitan ver bien su estructura completa.

Aunque los métodos modernos de imagen, como la resonancia, sí ayudan a ver su forma general en tres dimensiones, tienen una limitación: no tienen suficiente detalle para observar estructuras muy pequeñas, como los nervios finos que son clave para la sensibilidad. Para superar ese problema, un nuevo estudio utilizó una tecnología mucho más precisa: una tomografía computarizada de altísima resolución, basada en radiación de sincrotrón (una fuente muy potente de rayos X).

Esto permitió obtener imágenes a escala micrométrica, es decir, con un nivel de detalle extremadamente fino. Las investigadoras señalan que gracias a esto, han construido el primer mapa 3D de los nervios dentro de las glándulas del clítoris.

En términos concretos, las científicas pudieron ver cómo se organiza el nervio dorsal del clítoris, que es el principal responsable de la sensibilidad. Descubrieron que dentro del glande del clítoris hay varios “troncos” nerviosos relativamente pequeños (de entre 0,2 y 0,7 mm), que se ramifican como si fueran las ramas de un árbol y se extienden hacia la superficie. Esa estructura explica en parte por qué es una zona tan sensible. Además, el estudio muestra que estos nervios no solo se quedan en el clítoris. Algunas de sus ramas también se extienden hacia el capuchón del clítoris y el monte de Venus. Y, por otro lado, otro nervio distinto, el nervio labial posterior, se encarga de inervar las zonas alrededor, como los labios.

Todo esto no es solo conocimiento anatómico. Tiene una implicación muy práctica: puede ayudar a mejorar cirugías en la zona genital, como las de afirmación de género o las reconstructivas tras mutilación genital, una práctica que no tiene beneficios para la salud y que genera consecuencias físicas y psicológicas de corto y largo plazo, como dolor crónico, infecciones, complicaciones en el parto y afectaciones en la salud mental. La Organización Mundial de la Salud señal que es una “violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas”. Más de 230 millones de mujeres y niñas vivas han sufrido mutilación genital femenina en los 30 países de África, el Oriente Medio y Asia en los que se realiza esta práctica

Ju Young Lee, investigadora asociada del Centro Médico Universitario de Ámsterdam en los Países Bajos y autora del estudio (que se publica por ahora en en el servidor de preimpresiones bioRxiv y aún no ha sido revisado por pares), le dijo a The Guardian que alrededor del 22% de las mujeres que se someten a una reconstrucción quirúrgica tras una mutilación experimentan una disminución en la experiencia orgásmica después de la operación, por lo que una mejor comprensión de hasta dónde se extienden los nervios podría reducir ese porcentaje.

Hay que recordar que el clítoris es un órgano cuya función principal está relacionada con la sensibilidad sexual y el placer. Está altamente especializado en percibir estímulos. Contiene miles de terminaciones nerviosas, lo que lo convierte en una de las zonas más sensibles del cuerpo humano. Cuando se estimula, envía señales al cerebro que pueden generar sensaciones de placer intenso. Helen O’Connell, quien publicó en 1998 uno de los primeros estudios anatómicos modernos y detallados del clítoris, le dijo a The Guardian que los hallazgos de la nueva investigación son “cruciales para comprender el mecanismo sensorial femenino subyacente a la excitación y el orgasmo mediante la estimulación del clítoris”.

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