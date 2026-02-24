Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo que “olvidó” contar el artículo en Science de la historia de la sífilis en Bogotá

Un estudio en Science reportó la evidencia más antigua de treponemas cerca de Bogotá, pero la historia es más compleja: investigadores colombianos ya habían documentado casos similares hace décadas. La discusión no es solo científica, sino también sobre cómo se interpretan y comunican los hallazgos del pasado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
24 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Estos son algunos de los restos del individuo analizado durante la investigación.
Estos son algunos de los restos del individuo analizado durante la investigación.
Foto: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

En el cuento de Girolamo Fracastoro, médico y poeta italiano del siglo XVI, Sífilo era un pastor que guiaba los rebaños del rey Alcítoo. Indignado porque creía que Apolo había resecado los campos y agotado los manantiales, decidió dejar de rendirle culto. El dios, ofendido por el desafío, desató entonces una enfermedad desconocida y devastadora que se propagó por el reino y que terminaría llevando el nombre de su primer afectado: sífilis.

Fue la primera vez que esa palabra se utilizó para nombrar una enfermedad que ya recorría Europa desde...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias Colombia

Sífilis antigua

Sífilis en Bogotá

Noticias de ciencia

Ciencia

Noticias de salud

Science

Revista Science

Atropología

Paleopatología

PremiumEE

Premium

PremiumSuscriptor

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.