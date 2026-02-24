Lo que “olvidó” contar el artículo en Science de la historia de la sífilis en Bogotá

Estos son algunos de los restos del individuo analizado durante la investigación. Foto: Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

En el cuento de Girolamo Fracastoro, médico y poeta italiano del siglo XVI, Sífilo era un pastor que guiaba los rebaños del rey Alcítoo. Indignado porque creía que Apolo había resecado los campos y agotado los manantiales, decidió dejar de rendirle culto. El dios, ofendido por el desafío, desató entonces una enfermedad desconocida y devastadora que se propagó por el reino y que terminaría llevando el nombre de su primer afectado: sífilis.

Fue la primera vez que esa palabra se utilizó para nombrar una enfermedad que ya recorría Europa desde...