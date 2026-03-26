Científicos trazan el primer mapa de cómo cambia la organización del cerebro durante la vida

Exámenes de cerebro Foto: pexels

Una de las preguntas más persistentes de la neurociencia es cómo se organiza el cerebro humano y cómo esa organización cambia a lo largo de toda la vida.

Un grupo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte han creado el primer atlas de los patrones clave de conexión del cerebro y han mostrado cómo evolucionan a lo largo de toda la vida. Los investigadores introducen...