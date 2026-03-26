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Científicos trazan el primer mapa de cómo cambia la organización del cerebro durante la vida

Un grupo de investigadores de la Universidad de Carolina del Norte construyó el primer atlas que describe cómo se organizan y evolucionan los principales patrones de conexión del cerebro humano a lo largo de toda la vida. El estudio propone que el cerebro funciona como un sistema continuo, organizado en gradientes que van desde funciones básicas hasta procesos complejos, y muestra cómo esta arquitectura se desarrolla, se refina y se transforma con el envejecimiento.

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Redacción Salud
26 de marzo de 2026 - 08:07 p. m.
Exámenes de cerebro
Exámenes de cerebro
Foto: pexels

Una de las preguntas más persistentes de la neurociencia es cómo se organiza el cerebro humano y cómo esa organización cambia a lo largo de toda la vida.

Un grupo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte han creado el primer atlas de los patrones clave de conexión del cerebro y han mostrado cómo evolucionan a lo largo de toda la vida. Los investigadores introducen...

Por Redacción Salud

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