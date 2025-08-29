Cierran pabellones en cárcel Modelo de Bucaramanga por fallas sanitarias

Los pabellones cerrados superan su capacidad límite, con un total de 1.872 personas privadas de la libertad. Foto: Google maps

Luego de identificar fallas higiénico-sanitarias que ponen en riesgo la salud de cientos de personas privadas de la libertad en la cárcel Modelo de Bucaramanga, la Secretaría de Salud de la ciudad ordenó el cierre de los pabellones 2 y 6 del centro de reclusión.

Desde el pasado 10 de julio, la medida ya se había aplicado en los pabellones 3 y 4, y ahora se extendió a otros dos. En entrevista con Caracol Radio, la secretaria de Salud, Claudia Amaya, contó que en días recientes, el grupo de saneamiento de la entidad, junto con los bomberos y la Oficina de Gestión del Riesgo, realizaron una visita de seguimiento en la cárcel.

Encontraron que no se habían implementado mejoras en cuánto a las razones que llevaron al cierre de los pabellones: la falta de baterías sanitarias y cañerías tapadas. “Las aguas sucias se están desbordando”, dijo la secretaria.

La infraestructura de la cárcel se construyó desde hace más de 60 años, por lo que presenta condiciones de deterioro. Además, la institución ha mantenido una sobreocupación, pues mientras que su capacidad es para 1.247 reclusos, allí se encuentran 2.210. En total, en los pabellones que están cerrados, el 2, 3, 4 y 6, suman 1.872 personas privadas de la libertad.

La medida de seguridad, que ya fue notificada al director de la cárcel, quien a su vez deberá comunicarla a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), implica que en estos recintos no podrán ingresar nuevos presidiarios.

“Por nuestra parte, estamos elaborando, con el equipo de Gestión del Riesgo y los bomberos, el informe”, apuntó Amaya. “También vamos a organizar una reunión a la que convocaremos al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Secretaría de Hacienda, a la Defensoría, a la Policía, a todos los actores del sector. El objetivo será pedirle un plan de contingencia a la USPEC para abordar la situación”.

Cabe recordar que hace unos meses, la Secretaría de Salud alertó sobre el aumento de casos de tuberculosis en la cárcel Modelo de Bucaramanga. Aunque la medida, en este caso, obedece a otras razones, Amaya advirtió que la red prestadora encargada de hacer el tamizaje y análisis de la tuberculosis, tampoco ha cumplido con las citas de seguimiento. Agregó que el hacinamiento “es un factor de riesgo para adquirir estas enfermedades altamente transmisibles”.

