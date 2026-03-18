Claves para disfrutar de un sueño más reparador, según la doctora Nuria Roure

Nuria Roure es licenciada en psicología, doctorada cum laude en medicina del sueño y autora del best seller “Por fin duermo”. Aquí con la portada de su nuevo libro. Foto: Cortesía de Penguin y de la autora

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El porqué de este libro

Cuando decidí escribir este, mi segundo libro, me tomé un tiempo para pensar sobre la temática. Con tantos ensayos escritos sobre el sueño, me preguntaba qué podría aportar nuevo. Con esta reflexión, comencé a analizar las circunstancias en las que mis pacientes tenían mayores dificultades para conseguir su objetivo de dormir mejor. Tras este periodo de análisis, llegué a una conclusión clara.

En mi libro anterior, puse todo mi conocimiento sobre la mesa y presenté el Método Roure (antes llamado DDV), el...