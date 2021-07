Claves para no asustarse con el anuncio sobre Janssen y confiar en su vacuna

Hoy una noticia con títulos alarmantes circuló en redes sociales y fue publicada por diversos medios de comunicación. En ella sugerían que había una asociación entre la vacuna de Janssen y el aumento de riesgo de tener el llamado Síndrome de Guillain-Barré. Aunque parecería una información para prender las alarmas, antes de entrar en pánico hay que entender con un poco más de detalle ese anuncio y resaltar lo más importante: como dijo la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), los beneficios de ese biológico superan con creces los posibles riesgos. De hecho, esta vacuna ha sido administrada a cerca de 12,8 millones de personas en Estados Unidos. (Lea: Primeras pistas sobre la inmunidad generada por las vacunas contra el coronavirus)

Lo otro importante que hay que tener presente en el anuncio de la FDA es la aclaración que hizo la agencia: la evidencia disponible, que es preliminar y está en estudio, sugiere una asociación y es “insuficiente para establecer una relación causal”.

En otras palabras, la información y los datos recopilados por esa agencia sanitaria no indican, por el momento, una relación clara entre la vacuna y el incremento de riesgo de tener el Síndrome de Guillain-Barré, del cual se recuperan la mayoría de personas. Asociación no significa causalidad, reza un viejo dicho usado con frecuencia por los epidemiólogos.

Dicho esto, ¿en qué consiste el anuncio de la FDA que aún no ha sido publicado de manera oficial sino comunicado por los principales diarios estadounidenses? La agencia, a través del sistema para identificar eventos adversos, registró 100 casos de Guillain-Barré tras la aplicación de las 12,5 millones de dosis de la vacuna de Janssen, de la farmacéutica Johnson & Johnson. 95 requirieron hospitalización. Por eso, decidió incluir esa sospecha dentro de las advertencias del fármaco.

Sin embargo, como le dijo a The New York Times Steven Black, profesor emérito de pediatría en el Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati y codirector de Global Vaccine Data Network, el “riesgo es lo suficientemente bajo. Para las personas que intentan tomar una decisión racional; esto no debería influir en su decisión de vacunarse”.

“El riesgo sigue siendo tan raro que no debería disuadir a las personas de vacunarse”, le aseguró a The Washington Post Jeanne Marrazzo, directora de enfermedades infecciosas de la Universidad de Alabama en Birmingham (EE.UU.).

“El riesgo de que esto ocurra es muy bajo, y la tasa de casos reportados excede la tasa de antecedentes en un pequeño grado”, advirtió, por su parte la FDA. “Los beneficios conocidos y potenciales superan claramente los riesgos potenciales”, agregó.

De acuerdo a la información recopilada por ese periódico de EE.UU. los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que “los casos se habían reportado en gran parte unas dos semanas después vacunación y principalmente en hombres, muchos de 50 años o más”.

De hecho, esta vacuna, la única de una solo dosis que ha sido aprobada en Estados Unidos y en Colombia, tiene una alta eficacia, incluso contra las variantes que más han resultado inquietantes. A finales de febrero la FDA aseguró que la vacuna ofrece protección, incluso frente a las variantes de Sudáfrica y de Brasil, y que en los ensayos clínicos en Estados Unidos mostró una eficacia de 85,6%, con una tasa de 81,7% en Sudáfrica y de 87,6% en Brasil. (Puede leer: Sura quiere producir vacunas en Colombia. Así es como piensa hacerlo)

Además, hace unos pocos días, un estudio realizado en trabajadores de la salud en Sudáfrica sugiere que el biológico conserva su efectividad frente a la variante Delta. (Le puede interesar: Resultados muestran que vacuna de Janssen conserva su efectividad ante variantes)

Luego de analizar los casos de contagio entre los trabajadores de la salud, los investigadores consiguieron determinar que el 94% de las infecciones, en las que están incluidas las provocadas por la variante Delta, son leves, 4% moderadas y 2% graves. “Lo básico que deben hacer las vacunas es evitar que las personas se enfermen. Afortunadamente, parece que la de Janssen resiste las variantes actuales de preocupación. ¡Janssen funciona y es una gran vacuna!”, dijo en su cuenta de Twitter Ángela Rasmussen, viróloga e investigadora asociada del Centro de Infección e Inmunidad en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Columbia.

Esta vacuna, en el caso colombiano, ha sido especialmente útil para masificar la vacunación y llegar a territorios apartados.