Clínica Shaio seguirá atendiendo, de manera transitoria, a pacientes de la Nueva EPS

El director de la clínica, Gilberto Mejía, aseguró que no se va a cancelar ninguna autorización, ni ninguna cita que tenga programada los afiliados a la EPS. Foto: Nueva EPS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta semana se conoció que la Clínica Shaio tomó la decisión de terminar su contrato con la Nueva EPS debido a meses de impagos y de bajo recaudo que ponen, según la institución, en peligro su “estabilidad financiera”.

Ante esta situación, el director de la clínica, Gilberto Mejía, dio en las últimas horas una serie de claridades sobre lo que esto implica para los afiliados de la EPS y para las personas atendidas en este centro médico.

Uno de los primeros puntos en los que enfatizó Mejía es que se continuará prestando, de manera transitoria, servicios a los usuarios de la Nueva EPS mientras se define cómo se realizará su traslado a otras instituciones prestadoras de salud.

En entrevista con Blu Radio, Mejía aseguró que la terminación del contrato fue una decisión que se tomó de manera preventiva, y que no implica un cierre abrupto de los servicios. “No estamos cerrando, seguiremos atendiéndolos hasta que lleguemos a esa fecha y podamos localizarlos en los sitios adecuados para que tengan una atención integral", aseguró.

En ese sentido, la clínica aseguró que no se va a cancelar ninguna autorización, ni ninguna cita que tenga programada los afiliados a la EPS.

“Nosotros atendemos alrededor de 14 mil pacientes mensuales y de esos pacientes, más o menos el 20,22 % son pacientes de Nueva EPS. Entonces sí es un impacto importante para este tipo de pacientes", manifestó Mejía, en declaraciones a medios de comunicación.

Vale señalar que, según se lee en la notificación de la Nueva EPS, la terminación del contrato tomará efecto en los próximos 60 días hábiles. Esto también dependerá de cómo avance este proceso que será acompañado por la Superintendencia de Salud, así como posibles negociaciones entre ambas partes.

¿Por qué se tomó la decisión terminar el contrato?

“Durante los últimos meses hemos sostenido este vínculo con el mayor compromiso, garantizando la atención en salud a los afiliados de Nueva EPS, incluso en condiciones operativas extremas. Sin embargo, la falta sistemática de pagos por parte de esa entidad ha llevado a la Fundación a una situación crítica, al punto de no contar hoy con la capacidad financiera para seguir respondiendo a la demanda de servicios que genera dicha EPS”, se lee en un documento de notificación enviado a la Nueva EPS, dado por el representante Andrés Forero (Centro Democrático).

Según precisó la clínica Shaio, la deuda supera actualmente los $95.500 millones. “Mucha de ella con una cartera más de 360 días y con un recaudo muy inferior a lo facturado y radicado”, indica el centro médico, en la notificación a la EPS.

La clínica informó, por su parte, en el año 2024 y lo que lleva del 2025, tuvo más de 55.000 ingresos por atenciones de salud a pacientes afiliados de la Nueva EPS. Además, para dimensionar la evolución de la deuda, la clínica Shaio dio a conocer la siguiente tabla que muestra la evolución de deuda en comparación a los pagos realizados por la Nueva EPS.

“De la información anterior se puede evidenciar situaciones dramáticas en donde, en la mayoría de los meses de 2025, la Fundación dispuso de aproximadamente $8.000.000.000 para la atención de los afiliados de la Nueva EPS mientras que los pagos recibidos oscilaron entre el 0,5 % y 23 %. Este desbalance estructural ha generado un desgaste financiero severo”, aseguró la clínica, a través del documento. “La atención a los afiliados de la Nueva EPS está absorbiendo toda la caja operativa de la Fundación, comprometiendo su viabilidad en el muy corto plazo y acercándonos, de continuar esta situación, al cierre definitivo de los servicios”.

Por el momento, la Nueva EPS no se ha pronunciado sobre la terminación del contrato con la clínica Shaio.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺