Clínica El Prado cerrará temporalmente el 50 % de sus camas obstétricas en Medellín

Esta semana la Clínica El Prado en Medellín, uno de los centros médicos más importantes de la ciudad, anunció el cierre del 50 % de su servicio de obstetricia debido a su situación financiera.

A través de un comunicado emitido este miércoles, el centro médico informó que, debido a “su compleja situación económica derivada de incumplimientos económicos relevantes de nuestros clientes y tras un exhaustivo análisis [...] tomamos la difícil decisión de cerrar temporalmente 30 camas del servicio de obstetricia”.

De acuerdo con la clínica, esta medida busca optimizar el uso de los recursos, ante la situación financiera, hacia áreas que permitan “garantizar la atención oportuna”.

En entrevista con Telemedellin, Juan Carlos Estrada, gerente de la Clínica El Prado, precisó que las “EPS intervenidas nos deben COP 37.000 millones, y eso para nosotros es mucho dinero. Es dinero que les debemos a nuestros proveedores, a esa red que apoya la operación con insumos, medicamentos, entre otras cosas”.

Como consecuencia de esta situación, la clínica también despidió a 16 obstetras, dos anestesiólogos, cinco pediatras y dos especialistas en medicina materno-fetal.

Por su parte, se aclaró que se mantendrá la atención de urgencias obstétricas y partos y que se activarán mecanismos de coordinación con la red asistencial para asegurar la atención de los pacientes.

Uno de los puntos en los que enfatiza el centro médico es que se trata de una medida que será evaluada periódicamente para restituir esta capacidad instalada.

Ante este anuncio, la Clínica Universitaria Bolivariana aseguró, a través de un comunicado, que “como consecuencia del cierre progresivo de camas para la atención de pacientes obstétricas, la demanda de este servicio viene superando la capacidad instalada, generando sobreocupación”.

El centro médico aseguró venir alertando sobre el alto volumen de atención en este servicio “mientras las autoridades definen acciones que permitan estabilizar la red necesaria para los servicios de obstetricia en Medellín”.

Por otra parte, los residentes de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Antioquia (UdeA) expresaron su preocupación ante los cierres en la clínica El Prado, y aseguran que es “evidencia de una situación estructural que afecta de manera directa la capacidad de atender a las gestantes y a los recién nacidos”.

Además de esto, se hizo un llamado para que se garantice la financiación de los servicios materno-perinatales y la continuidad de una atención segura.

