Clínica San Juan de Dios de La Ceja suspende servicios no urgentes a usuarios de Savia Salud

La Clínica San Juan de Dios de La Ceja, en Antioquia, anunció ayer la suspensión temporal de servicios no urgentes para usuarios de Savia Salud EPS, una de las principales prestadoras de ese departamento. Hay versiones cruzadas sobre los motivos detrás de esta medida.

De acuerdo con el anuncio hecho por la clínica, la decisión se tomó “debido al incumplimiento de los acuerdos de pago establecidos en junio del presente año por parte de la EPS Savia Salud”. La institución asegura que el incumplimiento se dio en plazos y montos de la deuda.

La información que dio a conocer Andrés Peña, director de la clínica, es que con corte a junio se tenía una cartera de COP 10.000 millones y que, con los acuerdos establecidos, esperaban que a diciembre se redujera a COP 5.000 millones, algo que no habría ocurrido.

Sin embargo, Savia Salud EPS publicó hoy un comunicado en el que responde a la decisión de la clínica. En este, aseguran que “entre enero y noviembre de 2025, Savia Salud EPS ha transferido a la clínica $13.027 millones, con un promedio mensual de pagos de $1.203 millones. Para el mes de diciembre ya se encuentra postulado un giro adicional de $793 millones, reafirmando el cumplimiento progresivo de las obligaciones”.

Además, dicen en el documento que hay COP 2.975 millones que se encuentran bajo auditoría en este momento, y COP 67 millones pendientes de facturación por parte de la clínica.

“En el marco de la relación con la clínica, se han adelantado mesas de conciliación y espacios de seguimiento permanente, mecanismos que permiten revisar cartera y validar información. Estos escenarios han sido fundamentales para fortalecer la articulación y mantener la transparencia en el proceso, tal como Savia Salud EPS lo hace con toda su red prestadora”, dice el comunicado.

La Clínica San Juan de Dios de La Ceja aseguró ayer que la cartera con Savia Salud ponía en riesgo la capacidad de la institución para atender a otros usuarios, por lo que se había tomado esta decisión.

Ambas partes aclararon en sus comunicaciones que los servicios urgentes seguirán siendo atendidos por dicha clínica.

