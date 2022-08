Colombia adquirirá 5.600 dosis de la vacuna para la viruela del mono

Carolina Corcho, actual ministra de Salud y Protección Social, fue presidenta de la Corporación Latinoamericana Sur. Foto: Leo Queen

Este martes 23 de agosto, la ministra de Salud, Carolina Corcho, anunció que Colombia adquirirá 5.600 dosis de la vacuna para la viruela, una enfermedad de la que se han detectado 273 casos en el país. (Lea: El drama de explantarse las prótesis mamarias)

Según Corcho, estas vacunas se adquirirán bajo estrictos contratos de confidencialidad. “Hay cláusulas de confidencialidad muy exigentes, más que las que había en los contratos para las vacunas del Covid-19. No podemos, entre otras cosas, revelar precios. Apelaremos al principio de precaución y de reserva estratégica para acoger las cláusulas de confidencialidad”, aseguró Corcho.

De acuerdo con lo explicado por la ministra, este grupo de vacunas hace parte de un lote que adquirirá la OPS de 100 mil dosis para América Latina. “En Colombia nadie ha muerto por esta viruela. Lo más importante son las medidas no farmacológicas. Hacemos llamado a Bogotá, donde se concentra mayor número de casos”, dijo el viceministro de Salud Jaime Urrego. (Lea: La OMS recomienda dos tratamientos para reducir mortalidad ligada a virus del Ébola)

Según Urrego, se privilegiará el uso post-exposición en las poblaciones con mayor riesgo. “La compra de las vacunas la hará la Organización Panamericana de la Salud, a través del fondo rotatorio, e involucra a 14 países de América Latina. La fecha exacta no la podemos anunciar, pero deberá darse en el transcurso de las próximas semanas”, agregó el viceministro.

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) hizo un llamado para que el acceso a las vacunas contra la viruela sea equitativo. “No podemos tener una respuesta a la viruela del mono que solo responda al Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Necesitamos una respuesta que también aborde lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo en este momento y en Nigeria, donde los casos están aumentando”, señaló Meg Doherty, directora de los Programas Mundiales de VIH, Hepatitis e Infecciones de Transmisión Sexual de la OMS. (Lea: Algo extraño está pasando con los medicamentos en Colombia)

La viruela del mono en Colombia

Hace dos semanas, Martha Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud declaró que en Colombia hay una “epidemia concentrada en un grupo de población particular, porque no tenemos casos en mujeres, niños, ni en ningún grupo de edad, o en ningún género distinto al masculino”. Que sea una epidemia concentrada, explicó, quiere decir que la viruela símica aún no tiene suficientes canales comunicantes al resto de la población, lo cual es “muy positivo (...) de modo que no se dé una transmisión comunitaria”. El INS señala que estos son los síntomas, en caso de que sospeche haberse contagiado:

1. Fiebre (no en todos los casos), ganglios inflamados, dolor de cabeza.

2. Malestar general y dolor muscular.

3. Lesiones en la piel que pueden inicialmente ser planas o ligeramente elevadas (como ampollas) que se llenan de líquido transparente o amarillento y después forman costra. La erupción en la piel se puede presentar en plantas de manos y pies, cara, bocas y ojos, incluso en área genital y perianal.

4. Las formas de contagio se dan por contacto directo con secreciones corporales (saliva, semen, el líquido de las ampollas etc), al tocar los elementos personales de alguien enfermo o por contacto piel a piel con las lesiones que genera la enfermedad.

