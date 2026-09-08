Colombia crea una alianza para impulsar el autocuidado y la prevención en salud

La alianza propone priorizar, entre otras cosas, la vacunación de la población mayor como parte de la estrategia de autocuidado. EFE/George Frey /ARCHIVO Foto: EFE - George Frey

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Durante la Cumbre Anual de Autocuidado, desarrollada en Bogotá este 8 de septiembre, representantes de organizaciones públicas, privadas, prestadores de servicios de salud, academia, e industria farmacéutica sellaron la Gran Alianza por el Autocuidado, una iniciativa multisectorial que busca promover una cultura de prevención y avanzar hacia la incorporación del autocuidado como un componente estructural de la política de salud en Colombia.

La iniciativa contempla ocho acciones para fortalecer la prevención, la alfabetización en salud, la vacunación, el acceso seguro a soluciones de autocuidado y la sostenibilidad del sistema de salud.

El documento plantea la necesidad de una acción coordinada entre Gobierno, Congreso, autoridades sanitarias, gobiernos territoriales, academia, profesionales de la salud, sociedad civil y sector privado para avanzar hacia una verdadera cultura de prevención.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, sostuvo que “el autocuidado hoy en día tiene diferentes regulaciones, pero no está conectado”.

Por esto, uno de los principales compromisos es impulsar la construcción de una Política Nacional de Autocuidado, articulada con la Atención Primaria en Salud y las políticas de promoción y prevención. La alianza plantea incorporar esta política en el Plan Nacional de Desarrollo, los planes territoriales de salud y otros instrumentos de planeación, con objetivos, acciones, indicadores y mecanismos de seguimiento que permitan darle continuidad en todo el país.

La propuesta también incluye una estrategia nacional de alfabetización en salud, tanto digital como mediática, acciones para enfrentar la desinformación y una mayor articulación entre los sectores de salud y educación, profesionales de la salud, academia, medios de comunicación, sociedad civil y sector privado.

Otro de los ejes es fortalecer la prevención y los hábitos de autocuidado. Para esto contemplan acciones relacionadas con hábitos saludables, salud oral, cuidado de la piel y prevención y detección temprana de enfermedades crónicas y otras condiciones de alto impacto, con especial alcance en poblaciones rurales, vulnerables y con mayores barreras de acceso a los servicios de salud.

En cuanto a la vacunación, proponen la población de adultos mayores y personas con comorbilidades o factores de riesgo. El objetivo es prevenir enfermedades inmunoprevenibles, reducir complicaciones y hospitalizaciones, preservar la calidad de vida y contener costos futuros para el sistema de salud.

“Estamos viendo una población que envejece, aumentan las enfermedades crónicas y persiste una presión importante sobre el sistema financiero de salud nacional”, agregó María Claudia Lacouture, de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Finalmente, la iniciativa propone generar evidencia sobre el impacto sanitario, social y económico del autocuidado, incluida su contribución a reducir consultas y hospitalizaciones evitables, mejorar la productividad, liberar capacidad asistencial y fortalecer la sostenibilidad del sistema de salud. Asimismo, plantea consolidar un espacio permanente de articulación multisectorial para desarrollar las líneas de trabajo, promover iniciativas conjuntas y hacer seguimiento periódico a los avances de la Alianza.

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