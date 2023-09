Colombia, el noveno país donde más se hace cirugías estéticas en el mundo

La liposucción fue el procedimiento más común en 2022. Foto: Getty Images

La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) publicó esta semana los resultados de su Encuesta global anual sobre procedimientos estéticos y cosméticos. El informe muestra un aumento general del 11,2 % en los procedimientos realizados por cirujanos plásticos en 2022, con más de 14,9 millones de procedimientos quirúrgicos y 18,8 millones de procedimientos no quirúrgicos realizados en todo el mundo. (Lea ¿Quiere cambiar de EPS? Aquí un paso a paso)

Una vez más, Estados Unidos realizó la mayor cantidad de procedimientos a nivel mundial con más de 7,4 millones, el 22% del total, seguido de Brasil (8,9%), que ocupa el primer lugar en procedimientos quirúrgicos, y Japón (7,3%). Se estima que Estados Unidos y Brasil tienen la mayor cantidad de cirujanos plásticos, seguidos por los países asiáticos, con Japón en tercer lugar, China en cuarto y la República de Corea (Corea del Sur) en quinto. Colombia ocupó en esta lista el puesto noveno.

La liposucción fue el procedimiento más común en 2022 como en 2021, con más de 2,3 millones de procedimientos y un aumento del 21,1%. Los cinco procedimientos quirúrgicos principales fueron la liposucción, el aumento de senos, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y el levantamiento de senos que reemplaza a la rinoplastia entre los cinco primeros. Los procedimientos no quirúrgicos más populares son la toxina botulínica, el ácido hialurónico, la depilación, el peeling químico y la reducción de grasa no quirúrgica. La exfoliación química entra entre los cinco primeros reemplazando el estiramiento de la piel.

En promedio, los países que reciben la mayor proporción de pacientes extranjeros son México, Colombia, Tailandia y Turquía. Esto significa que en 2022, y en promedio, uno de cada tres pacientes atendidos en Colombia era del exterior (30,9 por ciento). Según la encuesta, en el país se practicaron 732.783 procedimientos estéticos quirúrgicos (466.453) y no quirúrgicos (732.783). Entre los primeros, los más comunes fueron la liposucción (79.708), las cirugías de aumento mamario (63.204) y de glúteos (55.667), la abdominoplastia (41.087) y el levantamiento de senos (33.028).

Riesgos que no puede olvidar

El auge de los procedimientos estéticos ha traído también preocupaciones. En países como Colombia se han planteado preguntas sobre los centros donde se practican estos procedimientos y la experticia médica de quienes los practican. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no emite directrices específicas sobre cirugías estéticas, si promueve la seguridad y la calidad de la atención médica en general, y esto también se aplica a las cirugías estéticas.

Es fundamental que el paciente comprenda los riesgos y beneficios del procedimiento y esté en buen estado de salud general antes de la cirugía. La OMS también promueve prácticas de atención médica seguras, incluida la prevención de infecciones y la gestión adecuada del dolor y las complicaciones. Por lo tanto, es esencial que cualquier cirugía estética se realice en un entorno médico adecuado y seguro.

Antes de escoger un médico y una clínica para someterse a una cirugía plástica, los usuarios deben constatar que se trata de un profesional facultado para hacer este tipo de procedimientos y que la clínica esté habilitada y así minimizar el impacto que se puede derivar de una atención inadecuada, que en los casos más graves puede llegar hasta la muerte. El Ministerio tiene disponible en su sitio web el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud (Rethus), en donde se puede establecer si quien va a practicar un procedimiento es profesional en salud.

Es importante que sepa que un médico general no tiene competencias para realizar cirugías plásticas o estéticas. En el país, además de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, existe la especialidad de medicina estética, de 3 años de duración, cuyos profesionales no tienen competencias quirúrgicas, pero son entrenados para la realización de procedimientos estéticos no quirúrgicos. Las clínicas están obligadas a garantizar la idoneidad y competencia de los especialistas que realizan procedimientos en sus instalaciones.

En Colombia, hace poco se tramitó la Ley de Biopolímeros, cuyo principal objetivo es crear el tipo penal por lesiones personales que son causadas por estos materiales. Como lo dice el documento, los biopolímeros no permitidos serán las sustancias inyectables invasivas que no estén incluidas en el listado del Minsalud y que sean usadas para fines estéticos sin la debida autorización. Hasta el momento, le explicó a este periódico la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, no se tiene un registro oficial del número exacto de víctimas de esta sustancia. Recuerdan que su práctica en el país es ilegal y que muchas pacientes han sido engañadas. “Les prometen aplicar ácido hialurónico o vitamina C para aumentar el volumen de ciertas zonas del cuerpo, pero realmente les inyectan biopolímeros”, advierten.

El uso de los biopolímeros (un tipo de silicona) se ha convertido en una práctica frecuente en las cirugías estéticas. Se emplea para el aumento de tamaño de labios o glúteos, principalmente. Pero, en Colombia, el debate sobre esta sustancia ha girado en torno a que su aplicación, en varios casos, no ha sido informado.

Pero, ¿cuáles son los riesgos de los biopolímeros? Lo primero que se debe tener en cuenta es que los biopolímeros son una sustancia inyectable de macromoléculas que puede ser derivada del petróleo, de origen vegetal o de origen sintético. En este último caso, la mayoría son procedentes de la silicona, pudiendo incluir otros materiales como metacrilato o colágeno. De acuerdo con la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, todos los biopolímeros pueden causar algún efecto adverso, que se puede presentar a corto, mediano o largo plazo.