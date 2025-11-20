Colombia empezará a aplicar la vacuna materna contra el Virus Sincitial en todo el país

Imagen de referencia. La vacuna se incluirá en el Plan Ampliado de Inmunización, que se aplica en todo el país. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El Gobierno implementará la vacuna materna contra el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), que causa bronquiolitis y afecta principalmente a niños, en el Plan Ampliado de Inmunización (PAI). La medida se da luego de un piloto que la aplicó a mujeres gestantes en Chocó y La Guajira.

“La inmunización estará dirigida a gestantes entre las semanas 28 y 36 de embarazo y se convierte en una herramienta clave para proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias graves durante sus primeros meses de vida”, indicó el Ministerio de Salud a través de un comunicado.

La entidad seleccionó la vacuna RSVpreF (Abrysvo®) como la que será integrada al PAI. El liderazgo para traer esta vacuna al país lo asumió inicialmente la Alcaldía de Bogotá, tras adelantar un estudio de costo-efectividad con la Universidad de Antioquia y presentarlo frente a diferentes sociedades científicas. El Distrito ya había incluido esta vacuna a su estrategia de vacunación en septiembre.

La vacuna fue precalificada para aplicarse en mujeres gestantes por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De acuerdo con el Minsalud, los estudios que se han realizado en esta vacuna han arrojado resultados que “evidencian que disminuye en 81,8 % las infecciones respiratorias graves en lactantes hasta los tres meses y en 69,4 % hasta los seis meses de edad”.

En el comunicado también informan que la medida cuenta con el respaldo del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización (CNPI) y hace de Colombia uno de los primeros países de la región que implementa esta vacuna en mujeres gestantes.

“Cada año, el virus respiratorio sincicial causa aproximadamente 3,6 millones de hospitalizaciones y unas 100.000 muertes de niños menores de cinco años en todo el mundo. Cerca de la mitad de las defunciones son de niños menores de seis meses, y la mayoría de ellos (el 97 %) viven en países de ingreso bajo y mediano, donde el acceso a la atención médica de apoyo es limitado”, informa la OMS en su página web.

El Ministerio de Salud venía adelantando un piloto desde agosto para la aplicación de la vacuna materna contra el VRS. De acuerdo con la entidad, este piloto fue exitoso y eso llevó a la decisión de incluirla como parte del plan de inmunización nacional.

“Con la introducción de esta vacuna materna damos un paso trascendental para proteger a los niños desde su nacimiento. Invitamos a las gestantes entre las semanas 28 y 36 a acudir a los puntos de vacunación habilitados o recibir a los Equipos Básicos de Salud que recorren el territorio”, dijo Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, en el comunicado.

