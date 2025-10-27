Logo El Espectador
Salud
La declaración que firmó Colombia y 30 países para proteger los derechos sexuales

El acceso al aborto, la educación sexual y la equidad de género dominaron la agenda de la Cuarta Conferencia Mundial de Diplomacia Feminista, que se llevó a cabo el 22 y 23 de octubre en París, Francia. Colombia fue uno de los 31 países que firmaron una declaración conjunta para ratificar su compromiso con la igualdad y la autonomía de las mujeres.

27 de octubre de 2025 - 06:19 p. m.
Fueron ocho los acuerdos firmados por los países, entre ellos garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
Foto: France Diplomatie

“Los derechos de las mujeres no son negociables”. Ese fue el mensaje principal que, entre el 22 y 23 de octubre, se resaltó en la Cuarta Conferencia Mundial de Diplomacia Feminista en París, Francia. Desde 2021, este evento reúne a gobiernos, académicos y organizaciones de la sociedad civil para debatir sobre la igualdad de género a nivel global. Para la edición de 2025, un total de 54 países asistieron, y 31 —entre ellos Colombia–, firmaron un acuerdo conjunto para ratificar su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres,...

Periodista de la Universidad de Antioquia.
