Colombia respalda, oficialmente, la liberación de las patentes de las vacunas

La propuesta de liberar las patentes de las vacunas había sido hecha por India y Sudáfrica en octubre el 2020. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En octubre del año pasado, India y Sudáfrica sorprendieron al mundo al lanzar una propuesta que muchos calificaron de revolucionaria. En una carta le solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que, entre otras cosas, le permitiera que los países no cumplieran las estrictas normas de propiedad intelectual que han gobernado el mundo de los medicamentos. Así, los laboratorios dueños de una patente no tendrían el derecho exclusivo para producir y vender un fármaco o vacuna para el coronavirus. Si eso sucedía, incrementaría el acceso y el planeta no se vería limitado a la venta de las farmacéuticas. (Lea ¿Quién salvará la vacunación contra el VPH en Colombia?)

La posición de Colombia, desde entonces, había sido ambigua sobre ese punto. Aunque en algunos escenarios internacionales, e incluso en entrevistas, el presidente Iván Duque había asegurado que el Gobierno respaldaba la liberación de patentes, lo cierto es que no lo había hecho de manera oficial ante la OMC. Mientras que países (y hasta Estados Unidos) se habían sumado a la iniciativa, Colombia guardaba silencio. Pero eso acaba de cambiar.

Como conoció El Espectador, este 16 de diciembre el Gobierno manifestó su apoyo, al menos, en ese punto específico. “Sin perjuicio del respeto a la protección de los derechos de propiedad intelectual y a las intervenciones realizadas y que se realicen en esta materia, Colombia expresa su apoyo a la liberación temporal de las patentes de las vacunas contra el covid-19 y sus insumos”, aseguró el representante del país en la última sesión del consejo del ADPIC.

El ADPIC es un tratado cuyas siglas traducen un nombre imposible de recordar: “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”. Justamente, la propuesta de India y Sudáfrica era que, debido a la emergencia del covid-19, se permitiera una exención a uno de los puntos de este convenio firmado en los años 90 y que había establecido los principios básicos de la propiedad intelectual que debía cumplir el planeta.

Colombia, en la última sesión, dijo, además, que para el país “es importante contar un waiver para las patentes de las vacunas como parte de un conjunto de herramientas que incluyan también la ampliación y descentralización de los centros de fabricación de biológicos por todo le plantea, y un sistema de transferencia de tecnología que nos permita enfrentar de manera efectiva esta pandemia y las próximas crisis”.

“Colombia participará de manera activa en la discusión y concertación de los mecanismos para lograr la exención temporal de patentes. instaremos y buscaremos que todos los miembros puedan superar sus postura inamovibles y adelantar un diálogo constructivo con posiciones flexibles, en busca de una respuesta coordinada, satisfactoria, oportuna y necesaria”, se lee en el documento conocido por este diario.

En la declaración, el Gobierno también reiteró “su posición en contra de la imposición de restricciones a las exportaciones de las vacunas y sus insumos” y que, de alguna manera, han hecho que gran parte del mundo aún no pueda acceder a los biológicos para enfrentar el coronavirus.

Como lo ha reiterado de manera insistente la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia no acabará hasta que todos estemos a salvo. Mientras eso sucede, lo más posible es que continúen apareciendo nuevas variantes que puedan poner en aprietos al planeta.

Esta es la declaración completa ante el consejo del ADPIC: