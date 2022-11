¿Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud? | Opinión

Genérica Opinión EE Foto: Diego Peña Pinilla

Entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre de este año se realizó en Bogotá el 7º. Simposio sobre Investigación en Sistemas de Salud, evento que cada dos años organiza Health Systems Global y que en esta oportunidad contó con el trabajo mancomunado de la Pontificia Universidad Javeriana (sedes de Bogotá y Cali), la Universidad de Antioquia, el Hospital San Ignacio, la Universidad del Rosario y la Universidad de Cartagena. (Puede leer: “Nueva variante” de covid-19 ni se llama ‘perro del infierno’, ni debe preocuparle)

Haber reunido a más de mil personas provenientes de países de todos los continentes fue el resultado de tres años de intenso trabajo, desde mediados de 2019, cuando los socios nacionales concursaron por la sede, la cual por primera vez se otorgó a un país de América Latina y el Caribe luego de los simposios realizados desde 2010 en Canadá (Montreal y Vancouver), China (Beijing), Sudáfrica (Cape Town), Inglaterra (Liverpool) y Emiratos Árabes (Dubai).

Health Systems Global es una organización que reúne a investigadores y tomadores de decisiones para promover la investigación en el ámbito de las políticas y los sistemas de salud. Al contar con conferencistas de talla mundial y colegas de muchos países que acudieron a Colombia a presentar sus trabajos en decenas de sesiones organizadas y exposiciones de póster, el simposio fue un espacio bien interesante y propicio para compartir los logros, retos y alternativas de los sistemas de salud, así como para discutir enfoques y metodologías destinadas a evaluar y proponer políticas de salud que mejoren el bienestar de las poblaciones. (Le puede interesar: “Condiciones deplorables”: Defensoría alertó sobre crisis de salud en Guainía)

Una vez más se pudo apreciar la posición que en materia de salud ocupa Colombia en el plano internacional, destacando sus avances y fortalezas frente a muchos países, al igual que sus restricciones y aspectos a mejorar.

Lamentablemente, pese a la importancia académica, social y política de este espacio, y a la preparación de tantos meses por parte de universidades y otras organizaciones nacionales y del extranjero, no fue posible contar con una representación oficial del gobierno colombiano, del cual se había obtenido apoyo en 2020 cuando se dio a conocer la sede del evento. Esto es comprensible, especialmente en el marco de los trazos iniciales de un nuevo gobierno y de la agenda encaminada a formular el plan nacional de desarrollo con una amplia participación nacional, pero no deja de ser una oportunidad perdida el no aprovechar y alimentar posibilidades de diálogo e intercambio con investigadores y actores de políticas públicas de otras latitudes. (También puede leer: En EE.UU serían más propensos a difundir información falsa sobre el covid-19)

Eso sí, al recinto del simposio llegó el eco del discurso presidencial del 3 de noviembre en Aracataca, Magdalena, con ocasión del lanzamiento del que quiere llamarse “Modelo de salud preventivo y predictivo”. El presidente comentó, en la tierra del realismo mágico, que el país tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo. Varios colegas presentes en el simposio, particularmente de América Latina, manifestaron su asombro ante esta declaración presidencial, comparable según ellos con expresiones o decisiones que han ocasionado pánico y pueden conducir a retrocesos en países como Costa Rica, en donde el presidente afirmó sin sustento que la Caja del Seguro Social estaba quebrada, y en México, donde se eliminó el seguro popular de salud sin contar con una estrategia clara para brindar cobertura a la población de escasos recursos.

Para concluir qué tan bueno o qué tan malo puede ser el sistema colombiano conviene examinar indicadores asociados a tres objetivos clave de cualquier sistema de salud: mejorar la salud de la población, brindar cobertura y garantizar protección financiera. Es necesario mirar la posición que ocupa el país en el plano universal o entre grupos de países, y no solamente entre unos pocos países seleccionados de manera caprichosa. No se trata de comparar a Colombia únicamente con los que están mejor o con los que están peor, sino de evidenciar la posición que ocupa entre un universo o grupo de países. (Puede interesarle: Registran 2.416 nacimientos en niñas de 10 a 14 años entre enero y julio de 2022)

En lo que respecta a la salud de la población, diversos indicadores y ranking ubican a Colombia en una posición media o medio-alta, nunca entre los peores países. Es el caso del Índice de Competitividad Global, en el cual Colombia ocupa el puesto 57 entre 140 naciones, y precisamente el factor con la mejor posición es salud. El país obtiene una esperanza de vida alta dado su nivel de desarrollo, de manera que entre 0 y 100 recibe un índice de 95, ocupando el puesto 16 en el mundo. Esto aparece reforzado en un reporte reciente de The Economist, en el cual se propone un índice de inclusión de salud, con una medición inicial para 40 países y en el que Colombia se ubica en una posición medio-alta en lo que respecta a esperanza de vida y al índice de inclusión, algo cercano a países más desarrollados, como Canadá y Japón, y superando a Estados Unidos y a Cuba.

Otros indicadores recientes muestran a Colombia en posiciones no tan desfavorables. Es el caso de un estudio del Banco Mundial, aún sin publicar y que fue presentado en el Simposio de Bogotá, en el que se abordan las consecuencias de la pandemia del COVID-19. En una de ellas, el exceso de mortalidad, la información más actualizada muestra a Colombia con unas cifras inferiores al promedio de América Latina y más bajas que las registradas para un buen número de países, entre ellos Bolivia, Perú, Ecuador, México y Argentina. Además, en el ranking de resiliencia al COVID, desarrollado por Bloomberg y que fue cerrado a mediados de 2022, con el paso del tiempo Colombia mostró un mejor desempeño y fue así como entre 53 países alcanzó el puesto 12 y fue el primero en América Latina.

En cuanto a la cobertura, un grupo grande de investigadores propusieron el índice de cobertura universal en salud, con información de 204 países y 23 programas o servicios de salud para dar cuenta del acceso efectivo. En este contexto, Colombia se ubica a nivel mundial en una posición medio-alta, con un índice de 74 sobre 100, y en América Latina ocupa el tercer puesto junto con Chile, superados por Costa Rica y Perú.

Por último, acerca de la protección financiera, Colombia se ha destacado por un nivel relativamente alto de gasto público en salud y un gasto de bolsillo bajo, de manera que la población no gasta mucho en servicios de salud o medicamentos, lo que se vio reflejado durante los momentos críticos de la pandemia en cuanto el gobierno dispuso de gasto adicional y no se presentó una presión sobre el gasto de las familias. A nivel internacional esto resulta bastante notorio, pues Colombia aparece como uno de los países con menor gasto de bolsillo, inferior al promedio de la OCDE y superado en la región apenas por Cuba.

En conclusión, si bien Colombia no tiene el mejor sistema de salud del mundo y no se ubica entre los mejores, en algunos aspectos se acerca a los mejores sistemas y ofrece lecciones importantes para emprender reformas, especialmente en países de ingreso medio, tanto por las ventajas de la cobertura y la protección financiera, como por los cuidados que deben tenerse a la hora de organizar el sector y mantener la rectoría estatal, en lo que el país ha mostrado debilidades o merece ser revisado. Por otra parte, la comparación con países que ofrecen mejores resultados es un aspecto crucial para documentar y buscar soluciones a las debilidades que muestra el caso colombiano.

Definitivamente, basados en la evidencia, no se puede afirmar que Colombia tenga uno de los peores sistemas de salud del mundo. Conviene iniciar cuanto antes un diálogo nacional para acordar los términos de la reforma que el país necesita, partiendo de reconocer la situación real del sistema, sus principales avances y retos con un buen análisis sobre las causas que permita tomar las mejores decisiones. No se trata de buscar la complacencia o la resignación con el sistema que tenemos, como tampoco de invalidar o deslegitimar los logros alcanzados. Se necesita un liderazgo positivo que fortalezca la confianza y la legitimidad junto con el reconocimiento de la evidencia que ofrece la investigación y la sistematización de experiencias.

* Jairo Humberto Restrepo Zea

** Profesor titular, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia