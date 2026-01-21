21 de enero de 2026 - 10:59 p. m.
¿Comer carne es tan riesgoso como fumar? Lo que realmente dijo la OMS
En redes circula la idea de que una tajada de jamón puede ser tan peligrosa como un cigarrillo. La comparación suena fuerte, pero es engañosa. Acá le explicamos qué evaluó la OMS, qué significa su clasificación y qué dice de verdad la evidencia científica.
