¿Cómo afecta la menopausia a la salud mental? Un estudio da nuevas pistas

Hace unos días se conocieron los resultados del estudio más completo que indagó sobre cómo la menopausia y la terapia de reemplazo hormonal (TRH) afectan la salud mental y la estructura cerebral.

Para llegar a estos hallazgos, investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) usaron datos de casi 125.000 participantes en el proyecto Biobanco del Reino Unido —una gran base de datos biomédica de este país— para evaluar las asociaciones entre la menopausia, el uso de TRH y los resultados relacionados con la salud mental.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que la transición menopáusica (período previo a la menopausia) se vincula con un incremento en los niveles de ansiedad, depresión y problemas de sueño, además de una reducción del volumen de materia gris en regiones clave del cerebro.

“Nuestros hallazgos sugieren que la menopausia está relacionada con efectos adversos para la salud mental y con reducciones en el volumen de materia gris en regiones clave del cerebro”, precisan los autores del estudio. ”El uso de la TRH no parece mitigar estos efectos y puede estar asociado con problemas de salud mental más pronunciados, posiblemente debido a diferencias subyacentes en los valores de referencia. Estos resultados tienen importantes implicaciones para comprender los efectos neurobiológicos de la TRH y ponen de relieve la necesidad no cubierta de abordar los problemas de salud mental durante la menopausia".

Vale señalar que, para llegar a estos resultados, los investigadores utilizaron datos de mujeres divididas en tres categorías: premenopáusicas (49,772 mujeres), post-menopáusicas sin TRH (52,252 mujeres), post-menopáusicas con TRH (22,756 mujeres).

Según recuerdan los autores del estudio, la terapia de reemplazo hormonal consiste en un tratamiento para minimizar los síntomas de la menopausia mediante el reemplazo de las hormonas ováricas.

Con estos factores, los investigadores hallaron que la entrada en la posmenopausia se asoció con un deterioro del bienestar físico, en particular del descanso nocturno. En general, los niveles de insomnio fueron significativamente más altos en ambos grupos posmenopáusicos.

Por su parte, frente a la ansiedad, todos grupos post-menopáusicos mostraron mayores niveles de consultas a médicos de cabecera y psiquiatras por nervios, ansiedad o depresión en comparación con las mujeres pre-menopáusicas. Por su parte, aquellas pacientes con TRH presentaron niveles más altos de diagnósticos de trastorno depresivo recurrente y trastornos de ansiedad.

Otro de los puntos que abordaron los investigadores es cómo la menopausia afecta la estructura cerebral. Se encontró que el hipocampo y la Corteza Cingulada Anterior (CCA) fueron las que más se redujeron en promedio en las mujeres con menopausia. POr su parte, en el caso de las pacientes con terapias hormonales, el CCA, relacionado con la regulación de las emociones y la toma de decisiones, fue el más afectado.

Los investigadores apuntan a que una de las limitaciones del estudio es que los participantes de la base de datos biomédica del Reino Unido suelen ser más sanos y menos diversos étnicamente que la población general del Reino Unido.

“Nuestros resultados son importantes porque la menopausia suele provocar un aumento de las dificultades emocionales y afecta significativamente a la calidad de vida, la autoestima y las relaciones interpersonales de las mujeres. Nuestros hallazgos ponen de relieve la urgente necesidad de mejorar la educación, el apoyo y las opciones de tratamiento para ayudar a las mujeres a afrontar esta difícil etapa de la vida de forma más eficaz”, concluyen los autores del estudio.

