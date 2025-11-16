¿Cómo las redes sociales y la inteligencia artificial contribuyen a la “atrofia mental”?

Algunos colegios están optando por prohibir el uso de celulares en las aulas para hacer frente al excesivo uso de redes sociales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primavera pasada, Shiri Melumad, profesora de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) encomendó a un grupo de 250 personas una sencilla tarea escrita: dar consejos a un amigo sobre cómo llevar un estilo de vida más sano. Para elaborar los consejos, algunos podían utilizar una búsqueda tradicional en Google, mientras que otros solo podían basarse en resúmenes de información generados de manera automática con la inteligencia artificial de Google.

