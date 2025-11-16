Logo El Espectador
¿Cómo las redes sociales y la inteligencia artificial contribuyen a la “atrofia mental”?

Varios estudios están mostrando cómo el uso inadecuado de “servicios” que se basan en IA, como ChatGPT, están teniendo efectos indeseados en el aprendizaje. Algo similar está sucediendo con el exagerado uso de TikTok e Instagram.

Derek Abella/The New York Times
17 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
Algunos colegios están optando por prohibir el uso de celulares en las aulas para hacer frente al excesivo uso de redes sociales.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La primavera pasada, Shiri Melumad, profesora de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) encomendó a un grupo de 250 personas una sencilla tarea escrita: dar consejos a un amigo sobre cómo llevar un estilo de vida más sano. Para elaborar los consejos, algunos podían utilizar una búsqueda tradicional en Google, mientras que otros solo podían basarse en resúmenes de información generados de manera automática con la inteligencia artificial de Google.

Por Derek Abella/The New York Times

