18 de junio de 2026 - 11:03 p. m.
¿Cómo salvar el sistema de salud? El reto que espera al próximo presidente
La crisis de acceso a medicamentos, el debate sobre la financiación del sistema, las intervenciones a las EPS y la necesidad de una reforma estructural. En esta conversación, el investigador Giovanni Jiménez Barbosa analiza los retos que recibirá el próximo gobierno y plantea tres prioridades para evitar que la crisis se profundice: diálogo, información y confianza.
Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
CompartirFacebookWhatsappLinkedIn
Copiar link
X
Correo electrónico
Guardar
Únete
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación