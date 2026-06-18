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Salud
18 de junio de 2026 - 11:03 p. m.

¿Cómo salvar el sistema de salud? El reto que espera al próximo presidente

La crisis de acceso a medicamentos, el debate sobre la financiación del sistema, las intervenciones a las EPS y la necesidad de una reforma estructural. En esta conversación, el investigador Giovanni Jiménez Barbosa analiza los retos que recibirá el próximo gobierno y plantea tres prioridades para evitar que la crisis se profundice: diálogo, información y confianza.

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Juan Diego Quiceno

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