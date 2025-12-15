“Condenamos el asesinato del conductor de ambulancia en el paro armado del ELN”: Minsalud

El Ministerio de Salud pidió que se respete la vida de quienes hacen parte de la Misión Médica. Foto: AFP - El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Salud se pronunció por los graves hechos que ocurrieron en el municipio de Puerto Santander, en Norte Santander, donde, en medio del paro armado anunciado por el ELN, fue asesinado el conductor de una ambulancia que hacía parte de la Misión Médica.

“El Ministerio de Salud y Protección Social condena enérgicamente el asesinato del señor Agustín Pabón”, señaló la cartera encabezada por Guillermo Alfonso Jaramillo.

(Lea La gonorrea es una pesadilla, pero, por fin, hay buenas noticias sobre un nuevo antibiótico)

Además, resaltó que lo ocurrido en ese departamento este domingo constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario, que “protege de manera especial al personal de salud, a los servicios sanitarios y a quienes, de manera humanitaria, dedican su labor a salvar vidas, aun en contextos de conflicto armado”.

A través de un comunicado, el Ministerio hizo un “llamado urgente” para que todos los actores respeten “plenamente a la Misión Médica”. Es esencial, manifestó esa cartera, que “se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida y la integridad del personal de salud y de la ciudadanía”.

(Lea El grupo que se le midió a traer una nueva vacuna para salvar la vida de los niños)

“Desde el Ministerio de Salud y Protección Social reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios de neutralidad, humanidad e independencia que rigen la Misión Médica, reconocidos a nivel nacional e internacional”, añadió el Minsalud.

Así mismo, resaltó la labor de Pabón como una muestra del “compromiso y la valentía de quienes, día a día, trabajan por la vida y el bienestar de las comunidades, especialmente en los territorios más apartados del país (...) El Ministerio de Salud manifiesta su solidaridad con la familia, amigos y compañeros.

Hasta el momento, el paro armado anunciado por el ELN, que iría hasta el próximo 17 de diciembre, ha dejado, al menos cuatro departamentos afectados. Además de Norte de Santander, se presentaron hechos violentos en Cauca y Cesar, donde pusieron cilindros y dejaron camiones atravesados en las carreteras.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que habrá hasta COP 200 millones de recompensa por información que no solo “permita neutralizar anticipadamente la amenaza terrorista”, sino dar con los principales cabecillas del grupo armado.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺