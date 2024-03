Congreso y organizaciones aplauden aprobación de proyecto para regular vapeadores

El pasado miércoles se aprobó un proyecto que incluye a los cigarrillos electrónicos y otros productos en el marco de la Ley Antitabaco. Foto: Pixabay

En el Congreso de la República fue aprobado, el pasado miércoles 6 de marzo, el proyecto de ley que busca crear una regulación para los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros productos y sucedáneos derivados del tabaco en Colombia. El objetivo de esta ley es incluir a los cigarrillos electrónicos dentro de las limitaciones que establece la ley 1335 de 2009, conocida como la “Ley Antitabaco”.

Aunque aún hace falta conciliar los textos que resultaron del segundo y el cuarto debate, con el fin de tener una ley unificada que pasaría finalmente a sanción presidencial, la aprobación fue celebrada por congresistas y grupos de la sociedad civil.

“Empieza a escribirse una nueva historia en Colombia para el control de los vapeadores y los cigarrillos electrónicos en Colombia. Hay que resaltar la labor de los integrantes de la Comisión Séptima del Senado, al Ministerio de Salud y a las universidades que han acompañado este proceso”, indicó la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), autora del proyecto de ley.

Por su parte, el otro autor de la ley, José David Name, de la misma colectividad, indicó que se espera “que la conciliación se realice pronto para que por fin tengamos esta ley que busca proteger a nuestros menores de edad. El representante a la Cámara de Representante, Víctor Salcedo se pronunció también indicando que “este es un paso histórico que pone a Colombia a la vanguardia en materia de salud pública y protección a niños, niñas y adolescentes”.

Otra de las congresistas en pronunciarse tras la aprobación del proyecto fue la representante Carolina Giraldo (Alianza Verde), quien destacó este avance normativo, pues “hasta el día de hoy no habíamos tenido ningún tipo de regulación en Colombia. Este es un primer proyecto de ley, creo que todavía falta avanzar en la regulación, tenemos otros proyectos, incluido uno de mi autoría, que es para que los vapeadores paguen impuestos, porque no pagan de ningún tipo en nuestro país”.

La organización Red PaPaz indicó, por su parte, que es “un gran paso para la protección de la salud de la infancia y la adolescencia. Con esta medida, los cigarrillos electrónicos deberán tener advertencias sanitarias de tamaño adecuado en los empaques que informen sobre los efectos nocivos de su consumo, se prohibirá la publicidad, promoción y patrocinio en todos los medios de comunicación, existan controles estrictos para su comercialización y se tendrán espacios públicos libres de aerosol (abiertos y cerrados).”

A esto se sumó la Fundación Anaás, la cual indicó que “gracias al trabajo conjunto de las sociedades científicas, las universidades, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología y la sociedad civil se logró contar con directrices técnicas y evidencia científica libre de conflicto de interés. Gracias al compromiso de la veeduria ciudadana y el periodismo investigativo que aseguraron la transparencia y protegieron la política de control de tabaco de los intereses comerciales”.

La industria tabacalera, aunque a favor de una regulación, pedía que estos productos tuvieran una regulación diferenciada. “Creemos necesario y esperamos que haya una regulación. Se ha dicho que la industria no quiere una regulación y eso es mentira. Pero, creemos que la regulación que debe haber es una diferenciada con base en la reducción de riesgo y daño”, le decia a El Espectador Marla Gutiérrez, directora ejecutiva de ALTERPRO (el gremio que agrupa a British American Tobacco Colombia, Inversiones GLU Cloud, Relx International y Coltabaco - Philip Morris International), hace apenas unas horas.

Según la visión de ese gremio, una regulación como la que se acaba de aprobar tiene algunos riesgos: “Cuando se revisa artículo por artículo la Ley 1335 de 2009 se da cuenta de que hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, hay un producto a nivel internacional que se conoce como las bolsas de nicotina, que son bolsas que se ponen en el labio para absorber la nicotina. ¿Cómo le aplica disposiciones de no consumo en espacios cerrados a esos productos? Entendemos los productos que puedan emitir algún tipo de vapor, pero no se ha hecho el ejercicio de revisar la ley según la categoría de los productos. La ley 1335 se creó para los cigarrillos, no para una categoría de productos innovadores que son diferentes, como estos”.

¿Qué dice el proyecto de ley?

Esta norma incluye medidas para la prevención del consumo del tabaco y la exposición al humo de tabaco en el país, como la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados y la limitación de la publicidad y promoción de estos productos, entre otras cosas. Allí se incluirán a partir de ahora estos dispositivos “con el fin de minimizar los potenciales riesgos para la salud de los usuarios”, según el objeto del proyecto de ley.

El proyecto había sido aprobado en primer y segundo debate a finales de 2022 en el Senado, y fue radicado en marzo de 2023 para su tercer y cuarto debate en la Cámara de Representantes. Entre sus objetivos, está crear una regulación sobre la venta y la publicidad que hacen las empresas que venden los cigarrillos electrónicos y vapeadores, con el fin de evitar la “incitación” a su uso en jóvenes y personas no fumadoras.

Esto estará acompañado de campañas de salud y pedagogía que, como con los cigarrillos tradicionales, estarán enfocadas en disminuir su consumo. Norma Hurtado, la congresista que más estuvo al frente de la iniciativa, dijo a El Espectador a finales de 2023 que “los cigarrillos electrónicos en Colombia hoy están en un vacío legal. Las grandes tabacaleras, que distribuyen estos productos, no los quieren ver inmersos en la ley 1335 del 2009, no quieren tener la misma regulación, dicen que son diferentes y que generan una posibilidad de reducción de riesgo y que no debemos encasillarlos en ese marco regulatorio”.

