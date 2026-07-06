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¿Consume kéfir o pan de masa madre? Esto sabe la ciencia sobre sus riesgos y beneficios

La recomendación de incorporar alimentos fermentados a la dieta de las personas puede tener varios beneficios, pero también requiere cuidados. La evidencia científica aún no es lo suficientemente robusta.

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Alice Callahan / The New York Times*
06 de julio de 2026 - 06:00 p. m.
Imagen de referencia. El kéfir es una bebida fermentada producida por bacterias y levaduras sobre leche o agua.
Imagen de referencia. El kéfir es una bebida fermentada producida por bacterias y levaduras sobre leche o agua.
Foto: Getty Images - dulezidar

Los investigadores empiezan a comprender cómo alimentos como el kimchi, el yogur y el chucrut influyen en la salud.

Las cervecerías venden kombucha artesanal de barril. Los vinagres de frutas y las pastas de chile fermentadas aparecen en los menús de restaurantes de cinco estrellas. Walmart y Target tienen kimchi y kéfir en sus estanterías.

Los alimentos fermentados han sido populares en Estados Unidos durante décadas, pero más recientemente han pasado a ocupar un lugar destacado a nivel nacional.

En enero, el gobierno de Donald Trump publicó

Por Alice Callahan / The New York Times*

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