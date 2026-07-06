¿Consume kéfir o pan de masa madre? Esto sabe la ciencia sobre sus riesgos y beneficios

Imagen de referencia. El kéfir es una bebida fermentada producida por bacterias y levaduras sobre leche o agua. Foto: Getty Images - dulezidar

Los investigadores empiezan a comprender cómo alimentos como el kimchi, el yogur y el chucrut influyen en la salud.

Las cervecerías venden kombucha artesanal de barril. Los vinagres de frutas y las pastas de chile fermentadas aparecen en los menús de restaurantes de cinco estrellas. Walmart y Target tienen kimchi y kéfir en sus estanterías.

Los alimentos fermentados han sido populares en Estados Unidos durante décadas, pero más recientemente han pasado a ocupar un lugar destacado a nivel nacional.

En enero, el gobierno de Donald Trump publicó