Contaminación por dióxido de nitrógeno incide en la aparición del asma infantil

Encontraron que solo en 2019 hubo 1,85 millones de nuevos casos de asma pediátrica asociados al NO2, el 8,5% de todos ellos registrados ese año. Foto: DAVID CAMPUZANO

El gas de dióxido de nitrógeno (NO2) es un contaminante atmosférico muy común en las ciudades, emitido por vehículos, centrales eléctricas y sectores de la economía como la industria y la agricultura. Aunque estaba claro la asociación de este gas a la exacerbación del asma, una investigación reciente publicada en la revista The Lancet lo relaciona específicamente con la incidencia del asma pediátrica en las zonas urbanas.

El estudio Long-term trends in urban NO2 concentrations and associated paediatric asthma incidence: estimates from global datasets firmado por 10 autores liderados por Susan C Anenberg, calcula las concentraciones globales de NO2 entre 2000 y 2019 en 13.189 zonas urbanas de todo el mundo y su incidencia atribuible al asma pediátrica.

Encontraron que solo en 2019 hubo 1,85 millones de nuevos casos de asma pediátrica asociados al NO2; el 8,5% de todos ellos registrados ese año. Aproximadamente dos de cada tres de estos casos de asma pediátrica atribuibles al NO2 se produjeron en las 13.189 zonas urbanas incluidas en el estudio. En las zonas urbanas, el NO2 fue responsable del 16% de todos los nuevos casos de asma pediátrica en 2019.

Puede ver: 1.8 millones de personas habrían muerto en 2019 por contaminación en sus ciudades

“Nuestros resultados demuestran la importante influencia de la contaminación atmosférica relacionada con la combustión en la salud de los niños en las ciudades de todo el mundo”, señala la Dra. Anenberg, que agrega: “En los lugares que cuentan con programas eficaces de gestión de la calidad del aire, las concentraciones de NO2 han experimentado una tendencia a la baja durante décadas, con beneficios para la salud respiratoria de los niños. Incluso con estas mejoras, los niveles actuales de NO2 contribuyen sustancialmente a la incidencia del asma pediátrica, lo que pone de manifiesto que la mitigación de la contaminación atmosférica debe ser un elemento fundamental de las estrategias de salud pública infantil”.

El estudio señala que las concentraciones medias de NO2 se han reducido aproximadamente en un 50% desde la década de 1980 hasta la de 2010. En las últimas dos décadas las emisiones de ese gas en EE.UU. cayeron entre un 3% y un 6% por año a medida que los vehículos se volvieron más eficientes y más limpios y las plantas de energía pasaron del carbón a combustibles relativamente más limpios. Aún así, las emisiones han aumentado en India, el medio Oriente y Europa del Este.

Puede ver: Tras incremento de casos de covid-19, varios países toman nuevas medidas

De hecho, las diez ciudades con las concentraciones más altas de NO2 en 2019 se ubicaron en el Medio Oriente (Líbano, Irak e Irán), China y Rusia. En esta investigación, se calcularon las concentraciones globales de NO2 con una resolución de 1 km combinando datos de satélite con conjuntos de datos sobre diferentes tipos de uso del suelo, como carreteras y espacios verdes.

“Nuestros resultados muestran la importante influencia de la contaminación del aire relacionada con la combustión en la salud de los niños en las ciudades de todo el mundo”, dicen los autores en el paper.