Coronavirus en Colombia 17 de junio: 29.945 casos nuevos y 596 fallecidos

Según informó el Ministerio de Salud, hoy jueves 17 de junio se reportaron 29.945 casos nuevos de coronavirus en el país, así como 596 fallecidos. Esto quiere decir que durante toda la pandemia se han registrado 3´856.825 casos, de los cuales 3´589.895 han terminado en recuperación y 98.156 en muertes. A la fecha hay 160.041 casos activos.

Vacunación

En cuanto al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la cartera reportó que a la fecha, con corte a las 23:59 del 16 de junio, se han aplicado 13´721.838 de dosis, de las cuales solo 4´155.151 son segunda dosis. Ayer se aplicaron 330.887 dosis, de las cuales 175.033 fueron segunda dosis. Siga acá el plan de vacunación.

Otras noticias

A final de mes llegará el primer lote de vacunas anticovid para privados

Este jueves el ministro de salud, Fernando Ruíz, anunció que el próximo 26 y 28 de junio llegarían al país 3 millones de dosis de Sinovac, de las cuales 1,5 millones serán destinadas para continuar con la inmunización de la fase II del plan de vacunación nacional y los 1,5 millones restantes serán para vacunación por parte de privados. (Lea acá: 26 y 28 de junio llega el primer lote de vacunas anticovid para privados).

“Decidimos apoyar a los gremios para que compren vacunas a través del contrato que tiene el Gobierno Nacional con Sinovac”, aseguró Ruiz Gómez.

San Andrés inicia vacunación masiva

El Ministerio de Salud le dio una buena noticia a San Andrés: cuatro meses después de haber iniciado el Plan Nacional de Vacunación en Colombia, empezará la vacunación masiva en la isla.

La idea, explicó el Minsalud en un comunicado de prensa, es lograr administrar dosis a cerca de 30 mil personas a lo largo de cinco días. Las vacunas se aplicarán a todos los mayores de 16 años.

“Esta noticia nos llena de esperanza”, dijo el Gobernador Everth Julio Hawkins. “Nos preocupaba que no asistieran a la convocatoria y vemos una afluencia de personas hoy. Esto será un logro histórico en el sentido que seremos una isla biosegura y alcanzaremos la inmunidad de rebaño, bajando así la presión sobre el sistema de salud y los profesionales que atienden a la población y salvan vidas”. (Le sugerimos: San Andrés inicia vacunación masiva y espera lograr la “inmunidad de rebaño”)

Vacunación en Latinoamérica y el Cariba va lenta

The Urban Health Network for Latin America and the Caribbean publicó un documento que resume cómo le ha ido a la región durante la pandemia: además de encontrar que es la segunda con peor tasa de mortalidad acumulada, a pesar de tener una población más joven, advierte que la población completamente vacunada no alcanza a llegar al 10%.

Las razones para que LAC se encuentre en este punto son varias y se mezclan. El reporte señala, por ejemplo, la falta de un sistema de salud robusto, obstáculos para poder implementar políticas de salud basados en la evidencia y dificultades que existían, incluso antes de la pandemia, para registrar defunciones y las causas de muerte. Por ejemplo en Perú, para mayo de este año, se estima que las muertes por coronavirus fueron el doble que las inicialmente se registraron. (Lea acá: En Latinoamérica y el Caribe la población vacunada contra el COVID-19 está por debajo del 10 %)