Corte Constitucional rechaza solicitud del Minsalud y mantiene reajuste de la UPC

Imagen de referencia. El Auto 007 de 2025 ordenó crear las mesas de trabajo para reajustar el cálculo de la UPC. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En febrero, el Ministerio de Salud pidió a la Corte Constitucional que declarara la nulidad del Auto 007 de 2025, que varios actores del sector salud calificaron como histórico. Como hemos contado en El Espectador, para algunos académicos esta providencia era una especie de “salvavidas” para el sistema, pues advertía sobre un “incumplimiento general” en la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el monto que el Estado le paga a las EPS por cada usuario. Además, el auto ordenaba crear mesas de trabajo para reajustar el cálculo para 2025.

En un documento de más de 50 páginas, el director jurídico (E) del Minsalud, Rodolfo Enrique Salas Figueroa, firmó la petición de nulidad del auto, dirigida a los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y José Fernando Reyes Cuartas. Sin embargo, ello no implicaba que el Minsalud no fuese a cumplir las órdenes de la Corte Constitucional.

Ahora, este jueves 22 de mayo, se conoció que la Sala Plena rechazó la solicitud del Minsalud, “por no cumplir los requisitos de oportunidad y carga argumentativa”. La decisión, quedó consignada en el Auto 553 del 23 de abril de 2025.

En primer lugar, la Corte afirma que la cartera no actuó dentro de los tiempos establecidos para interponer el recurso. La petición, subraya el alto tribunal, debió radicarse a más tardar el 31 de enero de 2025, pero se radicó el 18 de febrero, 12 días hábiles después del plazo permitido por la ley.

En suma, la Corte determinó que en su solicitud, la cartera no presentó razones claras, expresas, precisas, pertinentes y suficientes. “El Ministerio buscó reabrir el debate jurídico con base en interpretaciones subjetivas y aspectos adicionales a lo esbozado en el Auto 007 de 2025 y, además, expresó una inconformidad frente a la decisión correspondiente”, comunicó la Sala.

La Corte Constitucional analizó la solicitud del Minsalud y resolvió que no cumplía con los criterios mínimos que requiere un recurso de este tipo para que “asuma su estudio de fondo”. De acuerdo con la decisión, no son objetivas ni ciertas las afirmaciones del ministerio en torno a que el alto tribunal no tuvo presente su estudio técnico sobre la UPC.

“Es preciso resaltar que, debido al sinnúmero de documentos allegados, se realiza una recopilación de la información que permite una valoración más completa y detallada de la problemática, lo que facilita un análisis más preciso y fundamentado en la toma de decisiones”, se lee en el documento.

Agregó que “en gracia de discusión, la Sala sí tuvo en cuenta el estudio de la suficiencia y cálculo de la UPC 2024 dentro del estudio de la documentación allegada. Además, convocó a una sesión técnica pública en la que participó el Minsalud y donde tuvo la oportunidad de aportar documentos, que también fueron valorados”.

El alto tribunal también se refirió al planteamiento del Minsalud sobre una presunta vulneración del debido proceso. A ojos de la Corte, los cuestionamientos de la entidad no son específicos ni pertinentes, pues no evidenciaron una irregularidad procesal. En cambio, dice la Sala, se propusieron razones repetitivas y juicios propios del ministerio, “encubriendo la persistente actitud de dilación para no cumplir las órdenes emitidas en el Auto 007 de 2025″. El tribunal concluyó que, contra esta determinación, no procede recurso alguno. Puede leerla completa aquí:

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺