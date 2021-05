COVAX anuncia que todos sus países tendrán acceso a vacunas en la primera mitad de 2021

La iniciativa COVAX aseguró este viernes que tiene acuerdos para acceder a casi dos mil millones de dosis de varias vacunas candidatas prometedoras contra el COVID-19. Esto significa que todas las 190 economías participantes podrán acceder a dosis para proteger a los grupos vulnerables en la primera mitad de 2021.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este viernes que empezará a suministrar a todos los países en desarrollo la vacuna contra el COVID-19 en la primera mitad del próximo año, y que los cargamentos iniciales llegarán en el primer trimestre de 2021. (Le recomendamos: Breve guía para navegar en el mar de información sobre vacunas)

Esta distribución se hará a través de la iniciativa COVAX, creada por la Organización con participación de varios organismos internacionales públicos y privados, para dar a los países con economías emergentes el acceso a la tecnología capaz de poner fin a la pandemia, incluyendo tratamientos, test de diagnóstico y vacunas.

Hoy COVAX anuncia nuevos acuerdos y distribución de dosis lo que significan que COVAX puede planificar las primeras entregas de vacunas en el primer trimestre de 2021, con el primer tramo de dosis, suficiente para proteger a los trabajadores de la salud. https://t.co/5ehkkqPdSY pic.twitter.com/5scAi5em3t — Carlos Arturo Álvarez Moreno (@AlvarezMorenoC) December 18, 2020

Por el momento, COVAX ha cerrado acuerdos que le aseguran 2.000 millones de dosis de las vacunas que estén disponibles, para que se repartan de forma equitativa y simultánea entre los países, aseguraron en un comunicado. El objetivo es cubrir al menos al 20 % de la población de cada país, lo que permitiría llegar a los grupos de mayor riesgo. (Le puede interesar: Ministra belga revela por error el precio de las vacunas negociado por la Unión Europea)

“Los nuevos acuerdos anunciados hoy incluyen la firma de un acuerdo de compra anticipada con AstraZeneca por 170 millones de dosis del candidato AstraZeneca-Oxford, y un memorando de entendimiento (MoU) con Johnson & Johnson por 500 millones de dosis, que actualmente está siendo investigada como una vacuna de dosis única”, señala la OMS en un comunicado. “Estos acuerdos se suman a los acuerdos existentes que tiene COVAX con el Serum Institute of India (SII) para 200 millones de dosis (con opciones de hasta 900 millones de dosis más) de AstraZeneca / Oxford o Candidatos a Novavax, así como una declaración de intenciones para 200 millones de dosis de la vacuna candidata Sanofi / GSK”.

En una rueda de prensa con ejecutivos de farmacéuticas y representantes de varias organizaciones participantes en COVAX, la OMS dijo que los acuerdos firmados le aseguran “una porción de las vacunas de la primera ola de producción”. (Puede ver: Estas serían las condiciones de Colombia para el uso de emergencia de vacunas COVID-19)

“Los anuncios de hoy sobre acuerdos y distribución de dosis significan que COVAX puede planificar las primeras entregas de vacunas en el primer trimestre de 2021, con el primer tramo de dosis, suficiente para proteger a los trabajadores de la salud y la atención social, entregado en la primera mitad de 2021 dosis para todas las economías participantes que han solicitado dosis en este período”, aseguró la OMS.

A esto le seguiría una nueva entrega de dosis a todos los participantes en la segunda mitad del año, con el objetivo de suministrar dosis que equivalgan al 20% de la población de los participantes. Sin embargo, todas las entregas dependen de varios factores, como las aprobaciones regulatorias y la preparación del país.

Recaudación de fondos

De las 2.000 millones de vacunas, la OMS dijo que 1.300 millones de dosis serán financiadas por donaciones y por la participación de países de ingresos altos y medios en COVAX.

Para lograr este ambicioso objetivo, COVAX actualmente estima que necesita recaudar US $ 6.8 mil millones adicionales en 2021: US $ 800 millones para investigación y desarrollo, al menos US $ 4.6 mil millones para COVAX AMC y US $ 1.4 mil millones para soporte de entrega. “El soporte para el mecanismo de compromiso de mercado anticipado (COVAX AMC) será fundamental para garantizar que la capacidad de pago no sea una barrera de acceso”, aseguran desde la iniciativa. Gracias al apoyo de donantes soberanos, del sector privado y filantrópicos, la AMC ha cumplido su objetivo urgente de recaudación de fondos para 2020 de 2.000 millones de dólares, “pero se necesitan al menos 4.600 millones de dólares más en 2021 para conseguir dosis de candidatos exitosos a medida que avanzan”.

Actualmente, la vacuna desarrollada por Pfizer/BioNTech es la única que ha recibido autorización para su uso de emergencia en Estados Unidos, mientras que la vacuna de la biotecnológica Moderna podría estar próxima a obtener el mismo permiso.

La Agencia Europea de Medicamentos, el organismo de la Unión Europea que examina los expedientes de ambas, debería anunciar su decisión antes de fin de año.

“Este compromiso es evidencia de que el mundo aprendió una lección importante de la pandemia H1N1 2009. Nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo han comenzado a dar sus frutos. Ahora tenemos vacunas seguras y efectivas que pueden proteger contra COVID-19 y un camino claro para asegurar 2 mil millones de dosis para las poblaciones en mayor riesgo en todo el mundo “, dijo el Dr. Richard Hatchett, director ejecutivo de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI).

Las vacunas de Pfizer y Moderna requieren dos dosis, lo que significa que las 2.000 millones de dosis aseguradas hasta el momento para la OMS servirán para vacunar a 1.000 millones de personas.