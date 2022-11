USD $10 por dosis: más detalles del contrato que firmó Colombia con Janssen

La vacuna de Janssen solo requiere de una dosis. Foto: Agencia AFP

Javier Pava, director nacional para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hizo pública la información y los contratos entre el gobierno de Colombia y las farmacéuticas con las que el país hizo la compra de las vacunas contra el coronavirus.

Esta información se conoce luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitiera una orden. En un comunicado, Pava aseguró que la subcuenta de COVID-19 manejó recursos por $7.3 billones. De este monto, $4.5 billones fueron destinados para la compra de vacunas, 1 billón para el pago de la aplicación de vacunas a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y 500 mil millones para equipos médicos para el fortalecimiento de la capacidad instalada hospitalaria del país.

El país firmó contratos con las farmacéuticas Moderna, Pfizer, Janssen y Sinovac para adquirir en total 88.138.120 dosis de vacunas contra el coronavirus. Recientemente, el Instituto Anticorrupción (IA) recibió las copias de los contratos firmados entre Colombia y las farmacéuticas.

A través de un comunicado, el Instituto señaló que “como resultado de la persistente lucha del IA y otras organizaciones aliadas, en defensa de los Derechos Fundamentales de la sociedad colombiana, en particular de los establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, logramos que se cumpliera la Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.

Uno de esos contratos fue firmado con la farmacéutica Janssen, que hace parte de Johnson & Johnson. En el documento se establece que el gobierno colombiano pagó 10 dólares estadounidenses por cada dosis adquirida de la vacuna de Janssen.

En el acuerdo, la empresa explicó que su vacuna es de una única dosis de hasta 1x10 partículas virales, y aunque no especificó el número de dosis que el país adquirió, en el documento publicado por la UNGRD señala que fueron 9 millones.

La farmacéutica además explicó que “este precio no incluye ningún costo, arancel, tarifa u otra compensación en relación con la asignación, el mantenimiento, la distribución, el transporte, la administración y la gestión del volumen de vacunas después de la entrega”.

Con Janssen, el gobierno tuvo que hacer un pago inicial no reembolsable de $ USD 22.500.000 dentro de los cinco días hábiles luego de que el contrato entró en vigencia y otro de los puntos que se estableció es que la empresa no reembolsaba el pago inicial bajo ninguna circunstancia, incluso si la vacuna candidata no recibe la aprobación regulatoria.

La farmacéutica también acreditó el pago inicial que fue entregado al comprador del gobierno a una tasa de $USD 2.50 por dosis de vacuna. “El comprador del gobierno será responsable, por cada dosis de vacuna, de pagar la diferencia entre el precio y el crédito”, señala el contrato.

Este es el precio por las vacunas pagadas por el coronavirus

