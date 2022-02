Covid-19, vacunas y menstruación: esto es lo que sabemos

Desde que empezó la vacunación contra el covid-19, varias mujeres han advertido cambios en su ciclo menstrual. / AFP Foto: JOAQUIN SARMIENTO

Augustina pensaba que tal vez era la única mujer cuyo ciclo menstrual había cambiado después de la vacuna contra el covid-19. “A mí esa tercera dosis me afectó horrible el ciclo menstrual, y no hablo solo de la parte física, sino de la emocional”, escribió también Mariana en Twitter. Ambas manifestaron públicamente que habían notado cambios que nadie les había advertido tras vacunarse. No eran las únicas. Otras mujeres tenían las mismas inquietudes. La ciencia notó dichos efectos cuando las vacunas ya estaban en el mercado.

A la hora de decidir la aprobación de una intervención médica, las autoridades de salud enfocan sus evaluaciones en tres grandes campos: la funcionalidad, la efectividad y los efectos graves. Las vacunas contra el covid-19 pasaron los tres criterios. Es común que después de eso la academia desarrolle lo que se conoce como estudios de “posmercadeo”, en los que se analizan otros efectos que, aunque no son graves, existen.

Recientemente, la revista Obstetrics&gynecology, del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, publicó el artículo “Asociación entre la duración del ciclo menstrual y la vacunación contra la enfermedad por coronavirus 2019 (covid-19)”. En él evidencia que las vacunas contra el covid-19 impactan el ciclo menstrual, pero también que los cambios se revierten en poco tiempo.

Para llegar a esta certeza, los investigadores seleccionaron a 3.959 mujeres en Estados Unidos, entre los 18 y 45 años, de las cuales 2.403 estaban vacunadas y 1.556, no. Todas tenían ciclos menstruales de duraciones “normales” (entre 24 y 38 días), especialmente en los tres ciclos anteriores a la primera dosis de la vacuna. La revisión se enfocó en los dos meses posteriores a la primera dosis, en los que además se les aplicó la segunda dosis. Para el caso de las mujeres no vacunadas, se analizaron sus ciclos en el mismo período de seis meses con respecto a las mujeres vacunadas.

El monitoreo se hizo mediante la aplicación Natural Cycles, en las que las pacientes iban reportando el desarrollo de su ciclo. Entre sus principales observaciones, los investigadores escriben que la aplicación de la primera dosis de la vacuna no tuvo un efecto significativo (una variación de 0,34 días) y la aplicación de la segunda dosis en su segundo ciclo de vacunación se asoció con una variación de 0,45 días. Las mujeres que tuvieron el impacto más fuerte recibieron dos dosis en el mismo ciclo de vacunación: su variación fue de dos días. El 10 % de ese grupo (que el estudio dice fue de 358 mujeres) tuvo un cambio notable en su ciclo menstrual de 8 días o más, pero este, al igual que los otros cambios, se atenuó rápidamente dentro de los dos ciclos posteriores a la vacuna.

Llegar a esta conclusión, explica Liliana Munévar, especialista en ginecología y obstetricia en el Hospital Universitario San Ignacio y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, fue complejo, dado lo difícil de aislar el efecto de la vacuna de otras posibles razones para esa alteración. “El ciclo ovárico puede verse impactado por muchas cosas. El estrés, por ejemplo, es un factor superimportante”. Según Munévar, de hecho, a la mayoría de mujeres el ciclo les varía entre 5 y 10 días sin que eso sea anormal. Solo un pequeño porcentaje tiene su menstruación el mismo día, tan puntual como un reloj.

“Lo más importante es que muy pocas mujeres que reportaron cambios en su ciclo después de la vacunación requirieron atención médica”, asegura Munévar. Tal vez más fundamental aún, la afectación del ciclo que provoca la vacuna no tiene un impacto hormonal y tampoco en lo que respecta a la fertilidad. Esto último es parte de la evidencia científica sobre este tema, publicada en la revista American Journal of Epidemiology. Allí se describen los hallazgos de un monitoreo a más de 2.000 parejas conformadas por hombres y mujeres entre los 21 y 45 años.

Todos ellos completaron cuestionarios en los que describieron sus niveles de ingresos y educación, estilo de vida e historial reproductivo cada ocho semanas hasta que quedaron embarazadas, o hasta 12 meses si no lo hicieron, entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021. “Los investigadores no encontraron diferencias en las posibilidades de concepción si la pareja masculina o femenina había sido vacunada, en comparación con las parejas no vacunadas”, informaron los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la entidad que financió el estudio.

“La evidencia nos muestra que las vacunas no afectan la fertilidad femenina, no hay ningún cambio en lo que respecta a eso. Los estudios nos argumentan que la alteración en los ciclos por la vacuna es leve y temporal. Las ventajas de la vacunación son muy superiores a cualquier consecuencia adversa”, señala Javier Ardila, jefe de Ginecoobstetricia de Méderi y director del Departamento de Ciencias de la Reproducción en la Universidad del Rosario. Lo que sugieren todas estas investigaciones es que la infección por SARS-CoV-2 puede impactar más que la vacuna.

En el caso de los ciclos de menstruación debido principalmente al estrés, y en lo que respecta a la fertilidad, el impacto se ha evidenciado en los hombres. El estudio de American Journal of Epidemiology describe que las parejas en las que los hombres dieron positivo en los últimos 60 días antes del ciclo de la mujer, tenían un 18 % menos de probabilidades de concebir. Los investigadores señalaron que estos impactos pueden evitarse potencialmente con la vacunación.