¿Cree que la alegría está fuera de su alcance? Hay una palabra para eso: anhedonia

La anhedonia no es, propiamente, un diagnóstico, sino un síntoma. Foto: NYT - Vanessa Saba / The New York Times

El miércoles, Michela cumplió 49 años. Pensó en obligarse a celebrarlo, pero cuando dos amigas le propusieron salir con ellas, dijo que no.

Primero tendría que dedicar tiempo a prepararse. Después, tendría que participar en la conversación, mostrarse entusiasmada, apreciar el momento.

“Todo eso requiere mucho esfuerzo”, dijo. “Simplemente no tengo energía”.

Michela, que pidió que la identificaran por su nombre de pila, no tenía solo un mal día. Durante años ha tenido dificultades para disfrutar de las cosas de la vida que normalmente le...