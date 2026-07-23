¿Cree que solo el alcohol puede afectar su hígado? Esto es lo que debe saber

El alcohol no es el único factor que puede afectar la salud de su hígado. Aunque el consumo excesivo aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades como hígado graso, inflamación o cirrosis, también pueden influir otros factores como la obesidad, la diabetes, el sexo femenino y algunas enfermedades hepáticas. En este video le explicamos cuáles son los principales riesgos y qué hábitos pueden ayudar a proteger y recuperar la salud del hígado.