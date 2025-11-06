¿Cuál es la diferencia entre una EPS y una IPS?

Tanto las EPS como las IPS hacen parte del sistema de salud colombiano. Foto: Pixabay

En el sector de la salud hay varios términos que pueden confundir a las personas, bien sea porque son palabras muy técnicas o porque tienen similitud con otras. Ese es el caso entre IPS y EPS, las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras de Salud. ¿En qué se diferencian?

Las primeras son las que se encargan de la prestación del servicio directo a los usuarios del sistema de salud. Estas pueden ser públicas, privadas o mixtas, y están autorizadas para prestar de forma parcial o total los procedimientos que se demanden para cumplir el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado.

Las IPS pueden ser los hospitales, las clínicas y otros centros de salud, de baja, mediana o alta complejidad encargados de atender consultas médicas, atención en urgencias, laboratorios clínicos y procedimientos especializados.

Por su parte, las EPS son las responsables de la afiliación y el registro de los usuarios, así como del recaudo de sus cotizaciones. Su función básica es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y contratar a las IPS, como quedó establecido en la Ley 100 de 1993.

Las EPS también deben ofrecer a sus afiliados varias alternativas de instituciones prestadoras de salud, salvo cuando la restricción de oferta lo impida.

Actualmente, hay 28 EPS autorizadas para funcionar en 2025, según el Ministerio de Salud. Estas son:

Coosalud EPS-S Nueva EPS Mutual Ser Salud Mía AlianSalud EPS Salud Total EPS S.A EPS Sanitas EPS Sura Famisanar Servicio Occidental de Salud EPS SOS Comfenalco Valle Compensar EPS EPM Empresas Públicas de Medellín Fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia Cajacopi Atlántico Capresoca Comfachoco Comfaoriente EPS Familiar de Colombia Asmet Salud Emssanar E.S.S Capital Salud EPS-S Savia Salud EPS DUSAKAWI EPSI Asociación Indígena del Cauca EPSI Anas Wayuu EPSI Mallamas EPSI Pijaos Salud EPSI

La lista fue actualizada el 5 de junio de este año. Las primeras cuatros son tanto de región subsidiado como contributivo. Las siguientes diez son solo del régimen contributivo y el resto del subsidiado.

