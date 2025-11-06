Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud

¿Cuál es la diferencia entre una EPS y una IPS?

Aunque los términos pueden ser parecidos, las funciones que ejerce cada una en el sistema de salud son distintas. Acá le explicamos qué es una EPS y qué es una IPS.

Redacción Salud
07 de noviembre de 2025 - 02:25 a. m.
Tanto las EPS como las IPS hacen parte del sistema de salud colombiano.
Tanto las EPS como las IPS hacen parte del sistema de salud colombiano.
Foto: Pixabay
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el sector de la salud hay varios términos que pueden confundir a las personas, bien sea porque son palabras muy técnicas o porque tienen similitud con otras. Ese es el caso entre IPS y EPS, las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud y las Entidades Promotoras de Salud. ¿En qué se diferencian?

Las primeras son las que se encargan de la prestación del servicio directo a los usuarios del sistema de salud. Estas pueden ser públicas, privadas o mixtas, y están autorizadas para prestar de forma parcial o total los procedimientos que se demanden para cumplir el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado.

(Lea: El mayor mapa del cerebro que revela cómo se originan enfermedades como el autismo)

Las IPS pueden ser los hospitales, las clínicas y otros centros de salud, de baja, mediana o alta complejidad encargados de atender consultas médicas, atención en urgencias, laboratorios clínicos y procedimientos especializados.

Por su parte, las EPS son las responsables de la afiliación y el registro de los usuarios, así como del recaudo de sus cotizaciones. Su función básica es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los afiliados y contratar a las IPS, como quedó establecido en la Ley 100 de 1993.

Las EPS también deben ofrecer a sus afiliados varias alternativas de instituciones prestadoras de salud, salvo cuando la restricción de oferta lo impida.

Actualmente, hay 28 EPS autorizadas para funcionar en 2025, según el Ministerio de Salud. Estas son:

  1. Coosalud EPS-S
  2. Nueva EPS
  3. Mutual Ser
  4. Salud Mía
  5. AlianSalud EPS
  6. Salud Total EPS S.A
  7. EPS Sanitas
  8. EPS Sura
  9. Famisanar
  10. Servicio Occidental de Salud EPS SOS
  11. Comfenalco Valle
  12. Compensar EPS
  13. EPM Empresas Públicas de Medellín
  14. Fondo de pasivo social de ferrocarriles nacionales de Colombia
  15. Cajacopi Atlántico
  16. Capresoca
  17. Comfachoco
  18. Comfaoriente
  19. EPS Familiar de Colombia
  20. Asmet Salud
  21. Emssanar E.S.S
  22. Capital Salud EPS-S
  23. Savia Salud EPS
  24. DUSAKAWI EPSI
  25. Asociación Indígena del Cauca EPSI
  26. Anas Wayuu EPSI
  27. Mallamas EPSI
  28. Pijaos Salud EPSI

La lista fue actualizada el 5 de junio de este año. Las primeras cuatros son tanto de región subsidiado como contributivo. Las siguientes diez son solo del régimen contributivo y el resto del subsidiado.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬

Por Redacción Salud

Conoce más

Temas recomendados:

qué es una eps

qué es una ips

diferencia entre eps y ips

Noticias hoy

Noticias de salud

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.