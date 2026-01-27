¿Cuáles son las principales causas de muerte de las personas en el mundo? Esto indica la OMS

Imagen de referencia. Las principales causas de muerte en el mundo están asociadas con enfermedades respiratorias. Foto: EFE - Quique García

¿Alguna vez se ha preguntado cuáles son las principales causas de muerte de las personas a nivel global? La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de sus Estimaciones Sanitarias Mundiales, ofrece los datos más recientes disponibles sobre mortalidad y discapacidad, incluyendo distintos factores como el sexo y la edad. En su última actualización, la organización subraya que, durante 2021, las diez principales causas de muerte representaron 39 millones de defunciones (57 %) de un total de 68 millones.

Cabe apuntar que las causas de...