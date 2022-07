¿Cuáles son los impactos de no dormir bien en los cerebros de los niños? Nuevas pistas

Se clasificó a los participantes según si dormían lo suficiente o no lo suficiente sobre la base de un punto de corte de 9 horas de sueño por día. Foto: Pixabay

La Academia Estadounidense de Medicina del Sueño sugiere al menos 9 horas de sueño por día para niños de 6 a 12 años. Este tiempo recomendado está asociado a la atención, comportamiento y problemas de aprendizaje. El sueño insuficiente está asociado a un aumento en el riesgo de accidentes, lesiones, hipertensión, obesidad, diabetes y depresión.

Estos impactos negativos acaban de ser estudiados un poco más en una investigación realizada por académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland (UMSOM) y publicada en la revista The Lancet Child & Adolescent Health. El estudio analizó los datos de sueño de una población de 8.323 niños de 9 a 10 años de 21 sitios de Estados Unidos.

Se clasificó a los participantes según si dormían lo suficiente o no lo suficiente sobre la base de un punto de corte de 9 horas de sueño por día. Se añadieron además variables como el sexo, el nivel socioeconómico y el estado de pubertad. La investigación fue financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

“Encontramos que los niños que no habían dormido lo suficiente, menos de nueve horas por noche, tenían menos materia gris o un volumen más pequeño en ciertas áreas del cerebro responsables del control de la atención, la memoria y la inhibición en comparación con aquellos con hábitos de sueño saludable” dijo, citado por el portal especializado Medical Press, el autor del estudio, Ze Wang, Ph.D., profesor de radiología diagnóstica y medicina nuclear en la University of Maryland School of Medicine.

Estas diferencias, agregó Wang, “persistieron después de dos años, un hallazgo preocupante que sugiere un daño a largo plazo para quienes no duermen lo suficiente”.