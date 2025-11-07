Logo El Espectador
Salud
¿Cuándo despertarse para orinar es normal y cuándo es mejor consultar a un médico?

Muchas personas despiertan en la noche para ir al baño a orinar. Pero, en algunas oportunidades, hay que prestarle más atención.

Simar Bajaj/ The New York Times
07 de noviembre de 2025 - 10:59 p. m.
Despertarse para orinar se conoce, formalmente, como nicturia.
Las idas nocturnas al baño son normales: aproximadamente, un tercio de los adultos mayores de 30 años, y la mitad de los mayores de 65, lo hacen.

Despertarse para orinar, lo que formalmente se conoce como nicturia, solo es un problema médico si tienes que hacerlo más de dos veces por noche, o si te cuesta volver a dormirte después, dice Jeffrey Weiss, catedrático de urología de la Universidad de Ciencias de...

Por Simar Bajaj/ The New York Times

