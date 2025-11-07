¿Cuándo despertarse para orinar es normal y cuándo es mejor consultar a un médico?

Despertarse para orinar se conoce, formalmente, como nicturia. Foto: Getty Images

Las idas nocturnas al baño son normales: aproximadamente, un tercio de los adultos mayores de 30 años, y la mitad de los mayores de 65, lo hacen.

Despertarse para orinar, lo que formalmente se conoce como nicturia, solo es un problema médico si tienes que hacerlo más de dos veces por noche, o si te cuesta volver a dormirte después, dice Jeffrey Weiss, catedrático de urología de la Universidad de Ciencias de...