¿Cuánto vale afiliarse a la EPS como independiente? Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Colombia es obligatorio estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud(SGSSS)a través de una EPS (Entidad Promotora de Salud). Para ello podrá hacerlo como trabajador vinculado a un contrato laboral, como independiente o beneficiario.

(Lea: ¿Juega fútbol? Este estudio sobre el cerebro sugiere tener prudencia con los cabezazos)

En el caso de aquellas personas que son trabajadores formales, el empleador es el encargado de gestionar la afiliación al régimen contributivo y de hacer los pagos de las prestaciones, entre las que está la salud. De su sueldo, le descontarán por salud 4 %.

Los trabajadores independientes, en cambio, debe pagar sus aportes a pensión y salud a través. Lo podrá hacer por medio de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). El pago de riesgos laborales (ARL) es voluntario, a menos de que su contratista lo exija. Estas son las condiciones:

¿Cuánto cuesta afiliarse a una EPS como independiente?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el valor mensual de la afiliación a una EPS que deberá pagar un trabajador independiente es del 12.5 % de su ingreso mensual.

Entonces, si un trabajador gana un salario mínimo, que en 2025 es de $1.423.500 mensuales, deberá pagar $177.937 durante cada mes a su EPS. Recuerde que algunas entidades pueden cobrar tarifas adicionales por servicios específicos o por la afiliación de más beneficiarios.

(Puede leer: ¿Durmió mal? Mala calidad del aire también estaría afectando el sueño en adultos)

¿Cómo se puede afiliar a una EPS como independiente?

⚕ El primer paso que deberá realizar es seleccionar una EPS. Revise la cobertura y los servicios a los que puede acceder.

⚕ Luego, deberá diligenciar su formulario de afiliación. Este documento se lo deberá brindar la EPS que seleccionó y deberá llenar datos como nombre completo, número de identificación o número de contacto.

⚕ Una vez diligencie el formulario, deberá entregar todos los documentos necesarios y las certificaciones que sean solicitados.

⚕ Finalmente, la EPS confirmará su afiliación. Este es un proceso que puede tardar algunos días.

(Le puede interesar: OMS podrá declarar “emergencias pandémicas” con nuevas reglas sanitarias internacionales)

¿Cómo hacer los pagos de la EPS si soy independiente?

⚕ Se puede hacer el pago electrónico, por medio de aplicaciones o enlaces de PSE.

⚕ Pago asistido en las entidades bancarias autorizadas. No olvide solicitar a la EPS la generación de la planilla de pago.

⚕ Pago automático en donde autorice un débito automático desde su cuenta bancaria.

(Lea también: Cerebros en pausa: ¿Qué le está haciendo ChatGPT a nuestro pensamiento crítico?)

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺