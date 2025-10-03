Cuatro cosas que debería evitar para no sufrir un accidente cerebrovascular

Según la OMS, 15 millones de personas sufren un ACV cada año. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) suelen estar en la lista de las principales causas por las que mueren las personas. En Colombia, por ejemplo ha sido la segunda causa de mortalidad en los últimos años, según el Ministerio de Salud. En 2023 hubo 16.946 fallecimientos (32,45 por cada 100.000 habitantes).

Intentar frenar esas cifras siempre ha sido un desafío en los sistemas de salud. Los malos hábitos alimenticios, el tabaquismo o la ausencia de ejercicio han sido algunos de los problemas que han intentado corregir quienes se mueven en ese mundo. Pero esos esfuerzos no siempre han tenido éxito.

(Lea Las bacterias y los hongos que viven en el aire de la Amazonia colombiana)

Ahora, un nuevo estudio muestra que hay cuatro factores que juegan un papel protagónico en la aparición de los ACV y que debían ser tenidos en cuenta con más frecuencia para tomar medidas de prevención: el tabaquismo (previo o actual), el colesterol, la hipertensión y la diabetes.

La investigación, publicada en una revista de The American college of cardiology foundation, está encabezada por el médico Hokyou Lee, del Departamento de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yonsei, en Corea. También participaron investigadores de la Universidad Northwestern, en Chicago, Estados Unidos.

En resumen, lo que encontraron los autores es que en todos los casos que analizaron (más del 99%) identificaron al menos, uno de esos factores de riesgo. Fue una situación que se repitió en todos los grupos, sin importar el sexo o la edad.

Además, los investigadores observaron que el 93% de quienes tuvieron ACV en la muestra de pacientes que eligieron tenía, por lo menos, dos de esos factores de riesgo. “Los eventos de ECV rara vez ocurren en ausencia de estos factores de riesgo tradicionales antecedentes”, escriben en un apartado.

Para llegar a esa conclusión, analizaron datos de pacientes del Servicio Nacional de Seguro de Salud de Corea)y del Estudio Multiétnico de Aterosclerosis, que abarcan dos décadas. Del primero, seleccionaron 9.341.100 de participantes. Del segundo, 6.803, entre los que había blanco no hispanos, afrodescendientes, hispanos y estadounidenses de origen chino.

Según le dijo Philip Greenland, uno de los autores al diario El País, “las investigaciones recientes estaban pasando por alto estas exposiciones y esto hacía que no tuviéramos una fotografía fidedigna de lo que podía estar pasando”.

A lo que se refiere es que, según su enfoque, los modelos de riesgo que se han usado hasta el momento podrían estar subestimando el rol de esos factores de riesgo en enfermedad coronaria, porque no se ha hecho un control estricto.

Para decirlo en las palabras que utilizan en su investigación, sus resultados “no solo desmienten las afirmaciones de que los eventos de ACV ocurren con frecuencia sin antecedentes de factores de riesgo mayores, sino que también demuestran que otros eventos de ACV, como la IC o el ictus, rara vez ocurren en ausencia de factores de riesgo tradicionales”.

De acuerdo con los autores, lo que puede estar pasando es que ha habido diagnósticos fallidos, o ha habido una exposición a niveles de factores de riesgo por debajo del umbral de diagnóstico clínico.

“Nuestros resultados desafían las afirmaciones que han aparecido recientemente en la literatura médica de que los eventos de infarto de miocardio y enfermedad coronaria que ocurren en ausencia de factores de riesgo mayores antecedentes son cada vez más comunes”, apuntan en otro apartado de su estudio.

👩‍⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺