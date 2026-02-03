Cuatro de cada diez casos de cáncer en el mundo se pueden prevenir, ¿cuáles son las causas?

Según el nuevo estudio de la OMS, el tabaco provoca el 15 de todos los nuevos casos de cáncer. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y su Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) dieron a conocer los resultados de un análisis mundial sobre las causas prevenibles de cáncer. Entre sus principales conclusiones resaltan que hasta cuatro de cada diez casos de esta enfermedad podrían prevenirse a escala mundial.

Según el informe, en 2022 un 37 % de todos los nuevos casos de cáncer (aproximadamente 7,1 millones de casos) estaban vinculados a causas prevenibles como el consumo de tabaco y alcohol, un índice elevado de masa corporal, la inactividad física, la contaminación del aire o la radiación ultravioleta.

(Lea también: Realizan el primer trasplante de cara del mundo con una donante que recibió la eutanasia)

“Este es el primer análisis mundial que muestra en qué medida el riesgo de cáncer se debe a causas que podemos prevenir”, señaló el Dr. Ilbawi, Jefe de Equipo de Control del Cáncer de la OMS y autor del estudio publicado en la revista Nature Medicine.

En total, se incluyó información de 185 países y 36 tipos de cáncer. Esto permitió concluir, además, que el cáncer prevenible varía mucho entre regiones. Entre las mujeres, los cánceres prevenibles oscilan del 24 % en el Norte de África y Asia Occidental al 38 % en África Subsahariana. Entre los hombres, la mayor carga se observa en Asia Oriental con un 57 % y la más baja en América Latina y el Caribe, con un 28 %.

Según la OMS, esas diferencias reflejan una exposición variable a factores de riesgo conductuales, ambientales, ocupacionales e infecciosos, así como diferencias en el desarrollo socioeconómico, las políticas nacionales de prevención y la capacidad del sistema de salud.

Las principales causas que se pueden prevenir

En total el estudio analizó 30 causas prevenibles y encontró que hay tres principales:

El tabaco : provoca el 15 % de todos los nuevos casos de cáncer

Las infecciones : relacionadas con el 10 %

El consumo de alcohol (3 %)

Sobre los principales tipos de cáncer relacionados con estas causas están el de pulmón, vinculado principalmente al tabaquismo y la contaminación del aire, el cáncer de estómago, atribuible mayoritariamente a la infección por Helicobacter pylori, y el de cuello uterino está causado “abrumadoramente” por el virus de los papilomas humanos (VPH), de acuerdo con el estudio.

Los investigadores también analizaron las diferencias entre hombres y mujeres, y encontraron que en los hombres, se estima que el tabaquismo causa un 23 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguido de las infecciones (9 %), y el alcohol (4 %). Entre las mujeres a escala mundial, las infecciones causaron el 11 % de todos los nuevos casos de cáncer, seguidas por el tabaquismo (6 %) y un índice elevado de masa corporal (3 %).

Para Isabelle Soerjomataram, Jefa Adjunta de la Unidad de Vigilancia del Cáncer en el CIIC y autora principal del estudio, “abordar estas causas prevenibles constituye una de las oportunidades más poderosas para reducir la carga mundial de cáncer”.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬