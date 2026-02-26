Cuatro hospitales colombianos, entre los 250 mejores del mundo según Newsweek

Santa Fe ascendió en el ranking global y LaCardio ingresó por primera vez; Colombia suma cuatro hospitales en el top 250. Foto: Getty Images

Cada año, la reconocida revista estadounidense Newsweek publica uno de los listados internacionales más citados y esperados en el sector salud: el ranking de los mejores hospitales del mundo. La clasificación se construye con miles de encuestas a profesionales médicos, indicadores de calidad hospitalaria y datos sobre resultados clínicos, en alianza con la firma de análisis Statista.

En la edición más reciente, cuatro hospitales colombianos lograron ubicarse entre los 250 mejores del planeta: la Fundación Valle del Lili (puesto 126), la Fundación Santa Fe de Bogotá (212), el Hospital Pablo Tobón Uribe (236) y la Fundación Cardioinfantil – LaCardio (243). Las novedades, sin embargo, van más allá de eso.

“Ser parte de este grupo de hospitales destacados confirma que el compromiso con la excelencia trasciende fronteras institucionales”. Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Tanto la Fundación Valle del Lili como la Fundación Santa Fe de Bogotá mejoraron sus posiciones frente al año anterior. Mientras la primera ascendió 23 puestos, la segunda lo hizo 27. Ambos saltos no son menores: en un ranking que evalúa miles de hospitales en el mundo, avanzar más de veinte posiciones es una hazaña.

“Ascender en el ranking global es el resultado de un año de trabajo riguroso, decisiones estratégicas y una cultura permanente de evaluación y mejora. Nuestros equipos han fortalecido modelos de atención centrados en la persona, con resultados clínicos medibles, altos estándares de seguridad e innovación constante, y una visión de salud sostenible que busca generar valor a largo plazo para pacientes, familias, colaboradores y comunidades”, celebró el director general de la Fundación Santa Fe, el Dr. Henry Gallardo. “Este logro refleja no solo el avance de nuestras organizaciones, sino también el fortalecimiento del ecosistema de salud en Colombia. Estamos consolidando instituciones con estándares de clase mundial, con la convicción de seguir aportando más y mejor salud para Colombia y la región y de posicionar al país como un referente en el escenario global”, agregó.

Hay que recordar que la Fundación Santa Fe es una institución privada, social y sin ánimo de lucro, creada en 1972 y cuyos reconocimientos incluyen, por ejemplo, ser la organización en salud número uno más certificada fuera de EE. UU. por la Joint Commission International (JCI), con 21 centros de cuidado clínico certificados.

Desde la Fundación Valle del Lily también celebraron el ascenso. “Más allá de los reconocimientos, nuestro mayor indicador es el impacto real en la vida de las personas: los pacientes que recuperan su salud, las familias a las que acompañamos y los profesionales que formamos. Ese propósito es el que orienta cada decisión clínica, académica y de investigación, y el que nos impulsa a innovar de manera permanente, fortalecer nuestros procesos y ampliar las capacidades de atención”, señaló la Dra. Marcela Granados directora general de la Fundación.

“Este logro refleja no solo el avance de nuestras organizaciones, sino también el fortalecimiento del ecosistema de salud en Colombia”. Henry Gallardo, director general de la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Valle del Lili es la institución hospitalaria de más alto nivel de Cali y del Pacífico colombiano. Con sede en el sur de la ciudad, es un centro de alta complejidad que atiende pacientes de todo el suroccidente del país y se ha consolidado como referente nacional en especialidades como oncología, trasplantes, cardiología y cuidado intensivo. “Para nosotros, estas distinciones no son un punto de llegada, sino una responsabilidad que asumimos para seguir avanzando, aprendiendo y ofreciendo cada vez mejores resultados para nuestros pacientes”

La metodología utilizada por Newsweek y la firma de análisis Statista combina cuatro grandes fuentes de información: indicadores públicos de calidad hospitalaria, encuestas de recomendación entre miles de médicos y directivos del sector salud, mediciones de experiencia del paciente y la evaluación sobre la implementación de Medidas de Resultados Reportadas por el Paciente (PROM), que miden cómo las personas perciben su recuperación y calidad de vida tras la atención. Cada componente tiene un peso específico dentro de la puntuación final.

La metodología ha sido considerada seria y técnicamente estructurada, útil como referencia comparativa dentro de cada país y como señal internacional de reputación y desempeño. En ese contexto, resulta igual de importante que, además de las dos instituciones ya mencionadas (y en el listado desde años atrás), otras dos clínicas colombianas hayan logrado ingresar al ranking en esta edición.

Buenas noticias

La Fundación Cardioinfantil –LaCardio aparece en el ranking global, consolidándose como uno de los centros de alta complejidad con mayor proyección internacional del país. Se trata de una institución privada sin ánimo de lucro con más de cinco décadas de trayectoria, que nació para atender a niños de escasos recursos con enfermedades cardíacas y que con el tiempo amplió su alcance hasta convertirse en un referente en atención cardiovascular y trasplantes.

Hoy concentra buena parte de su actividad en medicina cardiovascular, trasplantes y atención especializada para pacientes adultos y pediátricos.

“No innovamos por tendencia, sino porque cada avance debe traducirse en mejores desenlaces y menor riesgo para el paciente”. Juan Gabriel Cendales director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil – LaCardio.

LaCardio cuenta con acreditaciones nacionales e internacionales que certifican estándares de calidad y seguridad en la atención, lo que explica su creciente visibilidad en escenarios internacionales. “La excelencia clínica no es una aspiración, es un estándar operativo. Trabajamos con indicadores comparables internacionalmente, medimos desenlaces ajustados por riesgo, fortalecemos el gobierno clínico y tomamos decisiones basadas en evidencia. La precisión diagnóstica, la oportunidad terapéutica y la seguridad del paciente son compromisos verificables”, celebró el Dr. Juan Gabriel Cendales su director.

“Si hoy hacemos parte de este reconocimiento en escenarios como Newsweek, lo entendemos como una confirmación de que es posible hacer medicina de clase mundial en Colombia, con ciencia, ética y responsabilidad social. Nuestro deber no es celebrar el lugar en el ranking, sino honrarlo cada día, protegiendo la vida con conocimiento, disciplina y humanidad”, agregó Cendales. Más allá del puesto, su ingreso amplía la representación nacional en el listado y confirma el peso que han venido ganando algunos centros hospitalarios colombianos en el escenario global.

Ingresa por primera vez al ranking el Hospital Pablo Tobón Uribe, institución de alta complejidad en Medellín. “La gestión de la calidad es el eje central de la atención del hospital, respaldada por acreditaciones nacionales e internacionales que impulsan la mejora continua”, dijo Antonio José Lopera, director de la entidad.

“Nuestra alta complejidad nos obliga a actuar con rigor científico permanente: investigación activa, participación en redes académicas globales, transferencia de conocimiento a nuevas generaciones de especialistas y actualización tecnológica con criterio clínico”. Juan Gabriel Cendales director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil – LaCardio.

El reconocimiento se da en un momento particularmente retador para el sistema de salud colombiano, y refuerza la presencia de instituciones del país en una clasificación internacional que combina reputación médica, resultados clínicos y experiencia del paciente. Para las instituciones colombianas, y “en un entorno salud desafiante, marcado por presiones financieras y transformaciones regulatorias, este reconocimiento internacional envía un mensaje claro: es posible sostener estándares globales de excelencia cuando existe liderazgo clínico, disciplina gerencial y una visión estratégica orientada al valor”.

Finalmente, el listado global vuelve a estar encabezado por grandes centros académicos y de investigación de Norteamérica y Europa. En los primeros lugares aparecen Mayo Clinic – Rochester (Estados Unidos), University Health Network – Toronto General Hospital (Canadá), Cleveland Clinic (Estados Unidos), Karolinska Universitetssjukhuset (Suecia) y Massachusetts General Hospital (Estados Unidos),

Son instituciones que históricamente han liderado clasificaciones internacionales por su volumen de investigación, complejidad clínica y reconocimiento entre pares.

