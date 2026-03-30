Cuidado: Invima alerta que falsificaron estos lotes de Electrolit

Hay algunos lotes en los que el contenido no coincide con lo registrado. Foto: Invima

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A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) alertó sobre la falsificación de varios lotes de Electrolit, el popular medicamento para la rehidratación oral. Laboratorios Pisa S.A de C.V., titular del registro sanitario, confirmó que identificaron inconsistencias en varios lotes del producto en presentación de 625 mililitros, que estarían circulando en el país con características alteradas frente al producto original.

Según William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima, hay algunos productos falsificados con inconsistencias en sabor, color, etiquetado y sellos de seguridad. “Incluso, en algunos casos, el contenido no corresponde a lo que indica el envase, lo que evidencia una adulteración que puede generar riesgos para la salud”, señaló.

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Por ejemplo, el lote M24N339, que corresponde originalmente a sabor maracuyá, ha sido identificado en el mercado como fresa-kiwi; el lote M24G354, originalmente de fresa, ha sido alterado a mora azul; y el lote M24S323, también de maracuyá, se ha encontrado como Jamaica.

Además, hay inconsistencias adicionales como el lote M24T302, que siendo originalmente de fresa, aparece como fresa-kiwi, y el lote M24T472, en el que además de su presentación original en uva, se ha detectado una versión falsificada en sabor ponche de frutas.

El Invima también mencionó que, adicionalmente, se identificaron irregularidades en los envases, como anomalías en los puntos de sellado, tapas con acabados distintos al original y sellos de seguridad con cortes irregulares o desprendimientos no uniformes.

Otros signos de alarma que han podido identificar son: presencia de sedimentos en el fondo de la botella, cambios en el olor característico del producto y deficiencias en la calidad de impresión de la etiqueta, donde el logo puede verse borroso o con colores no definidos.

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“Estos productos son considerados fraudulentos conforme a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente y no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia”, señaló el Invima.

La entidad también recalcó que se desconoce su composición real de esos productos, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, “lo que incrementa el riesgo de efectos adversos”.

Ante esta situación, el Invima recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir el producto con las características que mencionan y verificar siempre el registro sanitario antes de su consumo.

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