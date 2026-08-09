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De la Espriella recibe de Petro una nueva Política Nacional de Sexualidad

Sin grandes ceremonias, el Ministerio de Salud saliente dejó lista una de sus últimas apuestas: la nueva Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. El documento traza una hoja de ruta hasta 2035, aunque distintos actores temen que el nuevo gobierno la tumbe.

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Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
09 de agosto de 2026 - 11:00 p. m.
La nueva política reemplaza la expedida en 2014 y actualiza el marco con el que el Estado aborda los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos y las colombianas.
La nueva política reemplaza la expedida en 2014 y actualiza el marco con el que el Estado aborda los derechos sexuales y reproductivos de los colombianos y las colombianas.
Foto: El Espectador - Óscar Pérez

Sin mayores anuncios ni ceremonias, y en medio de la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el próximo gobierno, el Ministerio de Salud de Gustavo Petro comenzó a socializar durante las últimas semanas la nueva Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, el documento que busca orientar las acciones del Estado en esta materia hasta 2035. Se trata de una de las últimas grandes decisiones de la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo antes de entregar el cargo a Ana María Vesga.

En un salón del último piso...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
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