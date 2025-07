De lo que nunca conversamos: la primera línea invisible en salud en la pandemia

Inicio del proceso de vacunación contra Covid-19, al personal de la salud en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

—¿Qué significó para usted haber sido parte de esa línea del frente?— le preguntó el entrevistador.

—Nada, solo problemas. [De la] Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía […] No quiero volver a ocupar un puesto así en mi vida.

Cuando le trasladaron la pregunta a otro entrevistado, una técnica de un municipio, su respuesta fue la siguiente:

—Fue un reto tan grande que llegó un momento en que me sentí agotada y no pude más. Entré en una crisis de ansiedad y depresión horrible por la presión que tenía al ver que todos me llamaban. El teléfono...