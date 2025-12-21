Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Salud
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Deben los empresarios volver a pagar más por la salud, como quiere Minsalud?

En 2012 se exoneró a los empresarios de pagar el 8,5 % en salud por los trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos, con la promesa de impulsar la formalización. Hoy, ese efecto se cuestiona, pero el regreso al aporte tampoco parece una solución tan clara.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Diego Quiceno
Juan Diego Quiceno
21 de diciembre de 2025 - 11:02 p. m.
Hace unas décadas, la cotización de trabajadores y patrones eran el motor principal del sistema de salud.
Hace unas décadas, la cotización de trabajadores y patrones eran el motor principal del sistema de salud.
Foto: iStock

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cree que los empresarios tienen una especie de “deuda” histórica con el sistema de salud y con los colombianos. Es un comentario que se le escucha desde que llegó al cargo, pero que en el último año se ha vuelto parte de la estrategia de comunicación de su cartera, que hoy reproduce ese mismo razonamiento en cuentas y comunicados oficiales.

“Señor MacMaster, ya basta de engaños. Los empresarios que usted representa dejaron de pagar el 8,5% para la salud desde 2014 y trasladaron esa carga al...

Juan Diego Quiceno

Por Juan Diego Quiceno

@juandiegomqjquiceno@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Sistema de salud

Sistema de salud Colombia

Salud

Salud Colombia

Ministro de salud

Guillermo Alfonso Jaramillo

UPC

Empresarios salud

PremiumEE

 

cesarc655(66636)Hace 28 minutos
Se confirma lo afirmado por el ministro pero el título del artículo es tendencioso en contra del gobierno, además, porqué no argumentan la insuficiencia de la UPC y la existencia de las EPS a partir de que el robo de los dineros de estas empresas hecho por los propietarios no son los causantes de la crisis.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.