Declaran emergencia en servicio de Urgencias Adultos en importante hospital de Antioquia

Este 25 de agosto, a través de un comunicado, el Hospital San Vicente Fundación Medellín declaró una emergencia en su área de atención a urgencias para adultos, debido a su alta ocupación. No es la primera vez que esto sucede, pues hace un par de meses, en junio pasado, la institución llegó a enfrentar la misma situación.

“Actualmente, el servicio de Urgencias Adultos ha sobrepasado el 150% de su capacidad operativa y de expansión”, se lee en el comunicado de este lunes. “Esto nos lleva a declarar nuevamente el Estado de Emergencia Hospitalaria, una medida que nos permite reorganizar recursos y esfuerzos para seguir ofreciendo una atención segura y digna a quienes más lo necesitan”.

El nivel de ocupación del hospital implica mayores tiempos de espera, además de que puede afectar la oportunidad de atención a los usuarios. Es por ello que la institución invitó a la ciudadanía a hacer un uso “consciente” y “pertinente” de los servicios de urgencias de alta complejidad. Además, instó a que se priorice el contacto con la red básica de salud y se identifique cuándo es necesario acudir urgencias, pues de ese modo, dice, se podría dar una respuesta más eficiente.

El hospital también solicitó al Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) departamental, así como a los CRUE municipales y a las instituciones de salud, que regulen y prioricen los traslados hacia este centro, considerando su complejidad y “la pertinencia clínica de cada caso”.

En medio de este complejo escenario, el Hospital San Vicente Fundación Medellín buscó dar un parte de tranquilidad a los pacientes, sus familiares y cuidadores, subrayando que su propósito es seguir prestando un servicio responsable. “Agradecemos profundamente a nuestros colaboradores, cuya vocación y compromiso hacen posible que sigamos cuidando la vida, incluso en medio de estas situaciones extraordinarias”.

