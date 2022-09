Declaran estado de emergencia por poliomielitis en Nueva York

En lo que va del año se han registrado casos de polio en Nueva York, Londres, Jerusalén, Afganistán y Pakistán. Foto: © UNICEF/UNI347496/Urdaneta - William Urdaneta - Un

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró estado de emergencia por poliomielitis, 43 años después de que el país fuera declarado libre de polio. Según la Unicef, la poliomielitis “llegó a ser la causa principal de la parálisis de una gran cantidad de niños en todo el mundo y está a punto de ser erradicada. Desde 1988, el número de niños con poliomielitis ha disminuido un 99%”.

Esta determinación permite que trabajadores de servicios de emergencia, parteras y farmacéuticos administren la vacuna contra el polio. También, que los proveedores de servicios de salud envíen datos de inmunización a las autoridades de salud de Nueva York con el fin de establecer dónde dirigir los esfuerzos de vacunación. La meta es que la tasa supere el 90 %. (Lea: Aprueban en EE.UU el fármaco antiarrugas Daxxify, más duradero que el bótox)

Mary T. Bassett, comisionada de salud del estado, señaló en un comunicado que “sobre la poliomielitis, simplemente no podemos tirar los dados. No espere para vacunar”. Bassett también anunció hace unas semanas que “por cada caso de poliomielitis paralítica identificado, cientos más pueden pasar desapercibidos. La detección de poliovirus en muestras de aguas residuales en la ciudad de Nueva York es alarmante, pero no sorprendente”.

A lo que se refiere es que, pese a los esfuerzos por promover la vacunación en los niños, los movimientos antivacunas han ganado terreno y sus acciones se han visto reflejadas en la disminución de las tasas de inmunización. (Lea: Accidentes de tránsito: un problema de salud pública que se nos salió de las manos)

El viernes pasado, las autoridades anunciaron que encontraron polio en 57 muestras de materia fecal recolectadas de aguas residuales entre mayo y agosto en los condados de Rockland, Orange, Sullivan y Nassau, en donde las tasas de vacunación son más bajas que en el resto del Estado. Mientras que la media en el Estado de Nueva York es del 79 % de niños menores de dos años vacunados, en Rockland es del 60 %, en Orange del 59 % y en Sullivan del 62 %. En Nassau son más altas, del 79 %. Y en Nueva York, la vacunación de niños menores de cinco años ronda el 86 %.

Entre otros síntomas, la poliomielitis causa algunos similares a la gripe y puede llegar a ser mortal. También puede causar parálisis irreversible en menos de una de cada 200 personas. Un caso de julio de Nueva York presentó parálisis relacionada con poliomielitis. (Lea: FDA recibe reportes que relacionan a los implantes mamarios con otros tipos de cáncer)

